L'ex-maire Rémy Pagani atterrira à Genève ce mercredi après-midi
Demain, Rémy Pagani (Union populaire) sera de retour à Genève, dans la ville dont il a été maire. L'avion qui ramène les dix derniers Suisses de la flottille pour Gaza expulsés par Israël devrait arriver à l'aéroport de Cointrin ce mercredi 8 octobre à 14h35, depuis Amman (Jordanie).
Sacha Comparini, l'avocat de l'ancien maire de Genève, a été informé mardi de son expulsion par le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE). «Je suis heureux de voir que Pagani et ses camarades sont sortis des geôles israéliennes», dit celui qui n'a pas encore eu de nouvelles directes de son client depuis cette annonce.
Mais le soulagement laisse rapidement sa place à des revendications. «Je veux surtout souligner que le DFAE n’a pas été à la hauteur de ce qu’on attendait d’eux, assène l'homme de loi. Et que les membres de la flottille ont eu le courage physique de leurs convictions. Ils ont mis leur vie en danger, en se jetant dans la gueule du loup.»
L'avocat jette des fleurs à son client: «Comme dit Rémy Pagani, il faut faire de la politique avec ses pieds. C’est ce qu’ils ont fait.» Une fois arraisonné dans les eaux internationales par l'armée israélienne, l'ex-maire de Genève a été emmené avec d'autres dans la prison de Ktzi’ot, au sud d'Israël, dans le désert du Néguev.
Rémy Pagani n'a pas fait de grève de la faim. Mais lundi, son avocat a dénoncé ses conditions de détentions. Le DFAE a informé Sacha Comparini que le politicien genevois n'avait pas accès à ses médicaments et mangeait une fois par jour.
«L’important, c’est qu’il puisse revenir, être ausculté par des médecins et voir ses proches», répond l'avocat lorsqu'on lui demande si Rémy Pagani pourra parler à la presse.
Selon le Qatar, il reste encore «beaucoup de détails à régler» pour le plan de paix de Trump
«Nous attendons les résultats des négociations dans les prochains jours concernant le cessez-le-feu», a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari. «Cette question devrait d'abord être adressée à Israël. Il était censé avoir cessé ses opérations militaires si les déclarations du Premier ministre (israélien) sur son adhésion au plan Trump étaient vraies», a-t-il ajouté.
Le responsable qatari, dont le pays joue le rôle de médiateur avec l'Egypte et les Etats-Unis, a affirmé que «cette série de négociations étaient un processus dans lequel toutes les parties étaient fermement engagées afin de parvenir à un accord, mais il reste encore beaucoup de détails à régler».
Les clauses du plan «doivent avoir une interprétation concrète sur le terrain, ce qui exige bien sûr une communication continue», a-t-il dit.
Source: AFP
La délégation américaine rejoindra les pourparlers pour Gaza ce mercredi
La délégation américaine, dirigée par Steve Witkoff, rejoindra mercredi les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza, a annoncé le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, lors d'une conférence de presse au Caire avec son homologue allemand, Johann Wadephul.
«Nous avons eu un long dialogue conjoint avec Steve Witkoff, qui envisage de se rendre en Egypte dans les prochaines heures», a-t-il indiqué.
Il a précisé que les discussions ont porté sur «l'importance d'une résolution du Conseil de sécurité pour adopter le plan de Trump» ainsi que de «déployer des forces internationales afin de fournir une protection aux Palestiniens et la sécurité pour le côté israélien».
Source: AFP
Le DFAE est débordé par les appels des militants propalestiniens
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ne peut plus répondre aux appels des militants propalestiniens concernant la flottille pour Gaza et ses activistes. Le département a mis en place un message automatique en guise de réponse, fait savoir la RTS.
En effet, au cours des dernières semaines, la Helpline du DFAE a reçu plus de 25'000 courriels à ce sujet. D'après le département, les employés de la Helpline aurait subi des insultes et des menaces au téléphone.
Marianne Jenni, cheffe de la Direction consulaire, a déploré cette situation auprès de la RTS, dans la mesure où l'aide nécessaire pour les Suisses en détresse à l'étranger risque d'être retardée.
Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d'Israël
Les dix derniers participants suisses à la flottille pour Gaza ont été expulsés d'Israël vers la Jordanie ce mardi. L'ambassade de Suisse à Amman accueille ces personnes à la frontière et organise leur hébergement et leur voyage vers la Suisse, qui aura lieu mercredi.
Compte tenu des circonstances, les militants sont en bonne santé, annonce mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Parmi eux, figure l'ancien maire de Genève Rémy Pagani.
Le DFAE indique avoir rapidement informé leurs avocats, ainsi que l'organisation Waves of Freedom, responsable de la flottille pour la Suisse. Ceux-ci vont directement informer les membres de la famille concernés. Les coûts de ces services seront facturés aux personnes concernées.
Neuf participants suisses à la flottille Global Sumud pour Gaza étaient déjà rentrés en Suisse le week-end dernier, après avoir été expulsés par avion. Au total, 19 faisaient partie des plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille arraisonnée jeudi et vendredi au large de Gaza par la marine israélienne.
Source: ATS
L'armée israélienne dit avoir détecté un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza
L'armée israélienne a dit avoir détecté un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza mardi matin, jour du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien.
«A la suite des sirènes d'alarme qui ont retenti il y a peu à Netiv HaAsara (dans le sud d'Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza), un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza vers le territoire israélien a été détecté. Il est probable qu'il soit tombé dans la zone», a indiqué l'armée dans un communiqué. «Aucune victime n'a été signalée pour le moment», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Une minute de silence pour les victimes israéliennes du 7 Octobre sur le site du festival Nova
Les familles et amis des victimes du massacre du 7-Octobre ont observé une minute de silence mardi matin, au deuxième anniversaire du jour le plus meurtrier connu par Israël, ont constaté des journalistes de l'AFP sur le site du festival de musique Nova.
370 personnes ont été tuées, essentiellement des jeunes, pendant le festival de musique par les commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas dans une attaque surprise sur le sud d'Israël au matin du 7 octobre 2023.
Source: AFP
Des militants de la Flottille pour Gaza disent avoir été maltraités par Israël
Plusieurs militants de la flottille pour Gaza, expulsés lundi par Israël, ont affirmé à leur arrivée à Athènes avoir été «battus» et traités «comme des animaux» après l'arraisonnement en mer de leur convoi par la marine israélienne.
«Nous avons été traités comme des animaux. Nous avons été traités comme des terroristes», a affirmé à l'AFP Yasmin Acar, membre du comité de pilotage de la Global Sumud Flotilla partie début septembre de Barcelone, en Espagne.
Le ministère israélien des Affaires étrangères a assuré de son côté que «tous les droits légaux» des militants, dont ceux de la Suédoise Greta Thunberg, avaient été «pleinement respectés» et dénoncé «des mensonges». «Nous avons été physiquement agressés et privés de sommeil», a assuré Yasmin Acar, affirmant n'avoir reçu ni eau potable, ni nourriture «pendant les 48 premières heures» de sa détention.
Venue d'Allemagne, elle fait partie des 161 nouveaux militants de la flottille pour Gaza expulsés par Israël et qui ont atterri lundi après-midi à l'aéroport international d'Athènes. Dix autres ont atterri à Bratislava, en Slovaquie. Israël avait plus tôt dans la journée indiqué avoir expulsé 171 militants, dont l'activiste suédoise pour l'environnement.
Source: AFP
Starmer commémore le «cauchemar» deux ans après l'attaque du 7 octobre
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé mardi que les deux années écoulées depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza, avaient été pour beaucoup un «cauchemar», maqué par une «montée de l'antisémitisme» au Royaume-Uni, quelques jours après la mort de deux hommes juifs lors d'une attaque contre une synagogue de Manchester.
«Nous commémorons les deux ans des horribles attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. La pire attaque contre le peuple juif depuis l'Holocauste» a souligné Keir Starmer dans un communiqué. «Depuis ce jour terrible, tant de personnes ont vécu un véritable cauchemar», a-t-il dit, promettant de poursuivre les efforts pour rapatrier les otages britanniques détenus par le Hamas à Gaza et saluant le plan de paix américain.
«Les communautés juives ont également subi une montée de l'antisémitisme dans nos rues», notamment une attaque à la voiture bélier et au couteau jeudi à Manchester, survenue le jour de Yom Kippour, jour le plus saint du calendrier juif.
«Cela entache notre identité et ce pays restera toujours uni et debout face à ceux qui sèment le mal et la haine contre les communautés juives», a ajouté le dirigeant britannique.
Source: AFP
La première série de pourparlers sur Gaza s'achève dans une «atmosphère positive»
La première série de pourparlers entre le Hamas et les médiateurs s'est achevée dans une «atmosphère positive», a rapporté un média étatique égyptien mardi matin.
Selon Al-Qahera News, une chaîne de télévision liée aux services de renseignements égyptiens, les pourparlers devaient se poursuivre mardi, toujours entre le Hamas et les médiateurs à Charm el-Cheikh, où une délégation israélienne est arrivée lundi.
Ces pourparlers sont basés sur le plan en 20 points proposé par le président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats et libérer les otages israéliens retenus dans la bande de Gaza en échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.
Source: AFP
Trump assure que «le Hamas a accepté des choses très importantes»
Donald Trump a assuré lundi que le Hamas «avait accepté certaines choses très importantes» alors que des négociations indirectes pour mettre fin à deux ans de guerre à Gaza se tiennent en Egypte.
«Je crois que cela se passe très bien et je crois que le Hamas a accepté des choses très importantes», a dit le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.
Source: AFP