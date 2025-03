Des membres de différentes organisations participent à une manifestation contre le viol présumé de deux filles mineures, à Bangalore le 25 février 2025. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

La police indienne a indiqué dimanche avoir arrêté deux suspects dans le cadre d'une enquête sur le viol collectif de deux femmes, dont une Israélienne, et de la mort d'un homme jeudi dans le sud du pays.

Selon les médias locaux, un groupe de deux femmes et de trois hommes a été attaqué jeudi soir par des individus à moto sur les rives d'un canal à Koppal, après avoir refusé de leur donner de l'argent. Les agresseurs ont jeté les hommes, deux Indiens et un Américain, dans le canal avant de frapper et d'agresser sexuellement les deux femmes. Un des deux Indiens s'est noyé et son corps a été repêché samedi dans le canal, selon la police. Les deux femmes, une touriste israélienne et une amie locale, ont été hospitalisées.

Outre les deux suspects arrêtés, âgés de 21 et 22 ans, la police recherche un troisième complice, a indiqué un responsable policier à une chaîne de télévision locale. Cette affaire met en lumière le problème chronique des violences faites aux femmes en Inde, le pays le plus peuplé du monde, où près de 90 viols ont été signalés en moyenne quotidiennement en 2022, alors qu'un grand nombre d'entre eux ne seraient pas signalés. Sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement avait promulgué des peines plus dures à l'encontre des violeurs, pouvant aller jusqu'à la peine de mort pour les récidivistes.