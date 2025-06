Sept soldats israéliens tués dans la bande de Gaza

Sept soldats israéliens ont été tués au cours d'un même événement dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé mercredi l'armée israélienne.

L'armée a publié les identités de six de ces militaires, âgés de 19 à 21 ans et qui appartenaient au 605e bataillon d'ingénieurs de combat de la 188e brigade, spécialisé notamment dans la destruction de tunnels et d'autres infrastructures militaires, le déminage et l'ouverture d'itinéraires pour l'infanterie et les blindés pendant les combats.

L'identité de la septième victime n'a pas été dévoilée. Aucune précision n'a été communiquée sur l'événement qui a abouti à la mort des sept militaires.

Source: AFP