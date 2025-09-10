Les drones russes se seraient-ils simplement «perdus»?
Que cache la présence de drones russes en Pologne? Une attaque? Un accident? Le contexte reste flou. Le Kremlin n'a pas encore commenté l'affaire. La Biélorussie, en revanche, s'est exprimée. La présence de drones dans l'espace aérien polonais était un accident.
Selon des sources ukrainiennes, la Russie a tiré plus de 400 drones et missiles sur l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant au moins une personne. Certains d'entre eux se sont «égarés» et ont ainsi pénétré l'espace aérien polonais, a déclaré le général de division biélorusse Pavel Muraveiko sur Telegram.
La Biélorussie a ensuite averti la Pologne. « Nos forces ont échangé des informations sur la situation aérienne et radar avec les forces en Pologne et en République de Lituanie. Elles les ont alertées de l'approche d'avions inconnus sur leur territoire», affirme Pavel Muraveiko.
Des débris de drones tombent sur un village polonais
Abattus par la Pologne, les drones de combat Shahed utilisés par l'armée russe ont créé des débris de taille qui sont tombés au sol lors des frappes. Une maison et une voiture auraient été endommagées dans le village de Wyryki, situé à 16 kilomètres de la frontière avec la Biélorussie.
Personne n'a été blessé. Des habitants ont rapporté avoir entendu une explosion et avoir vu des avions de chasse polonais dans le ciel.
Dix-neuf incursions de drones dans l'espace aérien polonais pendant la nuit
Donald Tusk, premier ministre polonais, affirme que l'armée a enregistré cette nuit 19 incursions de drones dans l'espace aérien de la Pologne. Devant le Parlement, Tusk déclare que trois – peut être quatre – drones ont été abattus par des avions polonais et de l'Otan.
Le Premier ministre a demandé l'invocation de l'article 4 du traité de l'OTAN, qui permet aux pays membres de soulever une question auprès du Conseil de l'Atlantique Nord. « Ce n’est pas seulement une guerre pour les Ukrainiens. C’est une confrontation déclarée par la Russie contre l’ensemble du monde libre », a-t-il déclaré, propos relayés par la BBC.
La Pologne demande à l'Otan d'activer l'article 4 du traité pour discuter des suites avec ses alliés
La Pologne a demandé à l'Otan d'activer l'Article 4 du traité Atlantique qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres.
Les entretiens avec les alliés «prennent à ce moment précis la forme d'une demande formelle d'activation de l'article quatre du traité de l'Atlantique Nord», a déclaré le Premier ministre Donald Tusk devant le Parlement.
L'article 4 prévoit essentiellement une «consultation» au niveau des alliés de l'Otan. Cet article stipule que «les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée». Depuis la création de l'Alliance, en 1949, c'est la 8e fois qu'elle invoque l'article, dont trois fois concernant l'invasion russe en Ukraine.
Source: AFP
Les Pays-Bas ont soutenu la Pologne lors de la violation de son espace aérien par la Russie
Le Premier ministre néerlandais démissionnaire Dick Schoof a confirmé mercredi la participation néerlandaise à l'opération aérienne en Pologne avec des avions F-35, dénonçant une «violation inacceptable» de l'espace aérien polonais.
«C'est bien que les avions de chasse néerlandais F-35 aient pu apporter leur soutien», a déclaré Dick Schoof sur le réseau X. «Soyons clairs: la violation de l'espace aérien polonais la nuit dernière par des drones russes est inacceptable», a-t-il ajouté. «Elle prouve une fois de plus que la guerre d'agression russe constitue une menace pour la sécurité européenne», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Le Bélarus annonce avoir abattu cette nuit des drones dans son espace aérien
Le Bélarus, allié de la Russie et voisin de l'Ukraine et de la Pologne, a affirmé mercredi avoir abattu des drones au-dessus de son territoire dans la nuit sans en préciser la provenance, après que Varsovie a annoncé l'interception de drones russes dans son espace aérien.
Le ministère bélarusse de la Défense a affirmé avoir abattu au-dessus de son territoire des drones «qui avaient perdu leur trajectoire», sans dire s'il s'agissait de drones russes ou ukrainiens. Il a ajouté que les forces polonaises et bélarusses s'étaient mutuellement informées de l'approche des engins.
Source: AFP
Ursula von der Leyen assure que l'Europe défendra «chaque centimètre carré de son territoire»
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dénoncé mercredi devant le Parlement européen une violation «dangereuse» et «sans précédent» de l'espace aérien polonais et européen par «plus de dix drones russes Shahed».
«L'Europe est pleinement solidaire de la Pologne», a-t-elle déclaré dans un discours devant les eurodéputés à Strasbourg. «L'Europe défendra chaque centimètre carré de son territoire», a affirmé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Lors d'un discours devant le Parlement européen, la cheffe de l'exécutif européen a appelé le Vieux continent à muscler son effort de défense, afin de se doter «de moyens stratégiques indépendants».
Source: AFP
La défense anti-aérienne de l'Otan a aidé à contrer «plusieurs» drones en Pologne
La défense anti-aérienne de l'Otan a aidé à contrer «plusieurs» drones dans le ciel polonais, dans la nuit de mardi à mercredi, a affirmé la porte-parole de l'Alliance atlantique Allison Hart sur X.
«De nombreux drones ont pénétré l'espace aérien polonais pendant la nuit et ont été confrontés aux défenses aériennes polonaises et de l'Otan», a-t-elle déclaré, ajoutant que le secrétaire général de l'Alliance Mark Rutte était «en contact» avec les autorités polonaises.
Source: AFP
Pour l'UE, la «violation« par la Russie de l'espace aérien polonais semble «intentionnelle»
La «violation» par la Russie de l'espace aérien polonais, après une incursion de drones dans la nuit de mardi à mercredi, semble «intentionnelle», a affirmé la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas sur X.
«La nuit dernière en Pologne, nous avons assisté à la violation la plus grave de l'espace aérien européen par la Russie depuis le début de la guerre, et les indications suggèrent qu'il s'agissait d'un acte intentionnel, non accidentel», a-t-elle déclaré sur X.
Source: AFP
Le Premier ministre polonais fustige une «provocation à grande échelle» par des «drones russes»
Le Premier ministre polonais a dénoncé mercredi «une provocation à grande échelle» après l'interception de plusieurs «drones russes» entrés dans l'espace aérien de ce pays de l'Otan et de l'UE, voisin de la Russie et de l'Ukraine.
«Cette nuit nous avons eu affaire à une violation de l'espace aérien polonais par un nombre important de drones russes», a déclaré Donald Tusk en dénonçant «une provocation à grande échelle».
Source: AFP
L'attaque de drones constitue un «précédent extrêmement dangereux pour l'Europe», déclare Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que le tir d'au moins huit drones d'attaque russes vers la Pologne dans la nuit constituait un «précédent extrêmement dangereux pour l'Europe»
Il a dénoncé mercredi un «ciblage délibéré». «Il ne s'agissait pas d'un seul 'Shahed' que l'on pourrait qualifier d'accident, mais d'au moins huit drones d'attaque dirigés vers la Pologne», a-t-il dit, en évoquant ces drones explosifs de fabrication iranienne utilisés par Moscou. «Il s'agit là d'un précédent extrêmement dangereux pour l'Europe», a-t-il ajouté, appelant l'Occident à une réponse forte.
Le président ukrainien a proposé un «système commun de défense aérienne» avec ses alliés européens.
Source: AFP
La Russie a lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine dans la nuit
La Russie a lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine durant la nuit, a indiqué mercredi l'armée de l'air ukrainienne, la Pologne voisine ayant quant à elle annoncé avoir abattu des «objets hostiles» dans son espace aérien.
L'armée de l'air ukrainienne a affirmé que la Russie avait utilisé 415 drones et 43 missiles, des attaques qui ont fait au moins un mort selon les autorités ukrainiennes. Au moins huit drones russes «ont franchi la frontière ukrainienne pour entrer en République de Pologne», a ajouté l'armée.
Source: AFP