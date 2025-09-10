11:07 heures

Les drones russes se seraient-ils simplement «perdus»?

Que cache la présence de drones russes en Pologne? Une attaque? Un accident? Le contexte reste flou. Le Kremlin n'a pas encore commenté l'affaire. La Biélorussie, en revanche, s'est exprimée. La présence de drones dans l'espace aérien polonais était un accident.

Selon des sources ukrainiennes, la Russie a tiré plus de 400 drones et missiles sur l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant au moins une personne. Certains d'entre eux se sont «égarés» et ont ainsi pénétré l'espace aérien polonais, a déclaré le général de division biélorusse Pavel Muraveiko sur Telegram.

La Biélorussie a ensuite averti la Pologne. « Nos forces ont échangé des informations sur la situation aérienne et radar avec les forces en Pologne et en République de Lituanie. Elles les ont alertées de l'approche d'avions inconnus sur leur territoire», affirme Pavel Muraveiko.