Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d'Israël
Les dix derniers participants suisses à la flottille pour Gaza ont été expulsés d'Israël vers la Jordanie ce mardi. L'ambassade de Suisse à Amman accueille ces personnes à la frontière et organise leur hébergement et leur voyage vers la Suisse, qui aura lieu mercredi.
Compte tenu des circonstances, les militants sont en bonne santé, annonce mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Parmi eux, figure l'ancien maire de Genève Rémy Pagani.
Le DFAE indique avoir rapidement informé leurs avocats, ainsi que l'organisation Waves of Freedom, responsable de la flottille pour la Suisse. Ceux-ci vont directement informer les membres de la famille concernés. Les coûts de ces services seront facturés aux personnes concernées.
Neuf participants suisses à la flottille Global Sumud pour Gaza étaient déjà rentrés en Suisse le week-end dernier, après avoir été expulsés par avion. Au total, 19 faisaient partie des plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille arraisonnée jeudi et vendredi au large de Gaza par la marine israélienne.
Source: ATS
L'armée israélienne dit avoir détecté un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza
L'armée israélienne a dit avoir détecté un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza mardi matin, jour du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien.
«A la suite des sirènes d'alarme qui ont retenti il y a peu à Netiv HaAsara (dans le sud d'Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza), un projectile tiré depuis le nord de la bande de Gaza vers le territoire israélien a été détecté. Il est probable qu'il soit tombé dans la zone», a indiqué l'armée dans un communiqué. «Aucune victime n'a été signalée pour le moment», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Une minute de silence pour les victimes israéliennes du 7 Octobre sur le site du festival Nova
Les familles et amis des victimes du massacre du 7-Octobre ont observé une minute de silence mardi matin, au deuxième anniversaire du jour le plus meurtrier connu par Israël, ont constaté des journalistes de l'AFP sur le site du festival de musique Nova.
370 personnes ont été tuées, essentiellement des jeunes, pendant le festival de musique par les commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas dans une attaque surprise sur le sud d'Israël au matin du 7 octobre 2023.
Source: AFP
Des militants de la Flottille pour Gaza disent avoir été maltraités par Israël
Plusieurs militants de la flottille pour Gaza, expulsés lundi par Israël, ont affirmé à leur arrivée à Athènes avoir été «battus» et traités «comme des animaux» après l'arraisonnement en mer de leur convoi par la marine israélienne.
«Nous avons été traités comme des animaux. Nous avons été traités comme des terroristes», a affirmé à l'AFP Yasmin Acar, membre du comité de pilotage de la Global Sumud Flotilla partie début septembre de Barcelone, en Espagne.
Le ministère israélien des Affaires étrangères a assuré de son côté que «tous les droits légaux» des militants, dont ceux de la Suédoise Greta Thunberg, avaient été «pleinement respectés» et dénoncé «des mensonges». «Nous avons été physiquement agressés et privés de sommeil», a assuré Yasmin Acar, affirmant n'avoir reçu ni eau potable, ni nourriture «pendant les 48 premières heures» de sa détention.
Venue d'Allemagne, elle fait partie des 161 nouveaux militants de la flottille pour Gaza expulsés par Israël et qui ont atterri lundi après-midi à l'aéroport international d'Athènes. Dix autres ont atterri à Bratislava, en Slovaquie. Israël avait plus tôt dans la journée indiqué avoir expulsé 171 militants, dont l'activiste suédoise pour l'environnement.
Source: AFP
Starmer commémore le «cauchemar» deux ans après l'attaque du 7 octobre
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé mardi que les deux années écoulées depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza, avaient été pour beaucoup un «cauchemar», maqué par une «montée de l'antisémitisme» au Royaume-Uni, quelques jours après la mort de deux hommes juifs lors d'une attaque contre une synagogue de Manchester.
«Nous commémorons les deux ans des horribles attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. La pire attaque contre le peuple juif depuis l'Holocauste» a souligné Keir Starmer dans un communiqué. «Depuis ce jour terrible, tant de personnes ont vécu un véritable cauchemar», a-t-il dit, promettant de poursuivre les efforts pour rapatrier les otages britanniques détenus par le Hamas à Gaza et saluant le plan de paix américain.
«Les communautés juives ont également subi une montée de l'antisémitisme dans nos rues», notamment une attaque à la voiture bélier et au couteau jeudi à Manchester, survenue le jour de Yom Kippour, jour le plus saint du calendrier juif.
«Cela entache notre identité et ce pays restera toujours uni et debout face à ceux qui sèment le mal et la haine contre les communautés juives», a ajouté le dirigeant britannique.
Source: AFP
La première série de pourparlers sur Gaza s'achève dans une «atmosphère positive»
La première série de pourparlers entre le Hamas et les médiateurs s'est achevée dans une «atmosphère positive», a rapporté un média étatique égyptien mardi matin.
Selon Al-Qahera News, une chaîne de télévision liée aux services de renseignements égyptiens, les pourparlers devaient se poursuivre mardi, toujours entre le Hamas et les médiateurs à Charm el-Cheikh, où une délégation israélienne est arrivée lundi.
Ces pourparlers sont basés sur le plan en 20 points proposé par le président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats et libérer les otages israéliens retenus dans la bande de Gaza en échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.
Source: AFP
Trump assure que «le Hamas a accepté des choses très importantes»
Donald Trump a assuré lundi que le Hamas «avait accepté certaines choses très importantes» alors que des négociations indirectes pour mettre fin à deux ans de guerre à Gaza se tiennent en Egypte.
«Je crois que cela se passe très bien et je crois que le Hamas a accepté des choses très importantes», a dit le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.
Source: AFP
Des proches d'otages israéliens demandent le prix Nobel de la paix pour Trump
Le Forum des familles, la principale organisation de proches d'otages en Israël, a appelé lundi à la remise du prix Nobel de la paix au président américain Donald Trump, pour sa «détermination à instaurer la paix» dans la région. Le Nobel de la paix sera décerné le 10 octobre.
Dans une lettre envoyée au comité Nobel norvégien, le Forum des familles d'otages détenus à Gaza affirme que Donald Trump a rendu «possible ce que beaucoup disaient impossible.» «Nous vous exhortons vivement à attribuer le prix Nobel de la paix au président Trump, car il a juré qu'il ne se reposerait pas et ne s'arrêterait pas tant que le dernier otage ne serait pas rentré chez lui», écrit le Forum dans un communiqué.
Cet appel intervient alors que des négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont débuté lundi en Egypte, sur la base d'un plan du président américain visant à libérer les otages et mettre fin à la guerre à Gaza.
M. Trump a publiquement déclaré qu'il souhaitait recevoir le prix Nobel de la paix, bien que les experts estiment que ses chances soient minces. Le dirigeant américain se targue d'avoir résolu six ou sept conflits en autant de mois - un chiffre que les experts jugent largement mensonger.
L'UE veut faire partie de l'organe international de transition pour Gaza
L'Union européenne veut jouer un rôle dans le plan de paix de Donald Trump et faire partie du nouvel organe international de transition prévu pour Gaza, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en visite au Koweït. «Nous estimons que l'Europe a un rôle important et que nous devrions également faire partie de ça», a-t-elle déclaré en réponse à la question d'un journaliste sur une éventuelle participation de l'UE à cet organe, baptisé «Comité de la paix» dans le plan du président américain.
L'UE est le principal bailleur de fonds de l'aide humanitaire aux Palestiniens et entretient des relations avec l'Autorité palestinienne ainsi qu'avec Israël, a souligné Kaja Kallas. «Je pense donc que l'Europe ne devrait pas seulement être un payeur, mais également un acteur», a-t-elle ajouté lors d'une rencontre avec les médias en marge d'une réunion ministérielle au Koweït entre les pays du Golfe et l'UE.
«Nous avons travaillé sur le plan de paix (...) et nous travaillons avec nos partenaires arabes. Ils comprennent qu'il est dans l'intérêt de tous que nous soyons là», a-t-elle poursuivi. «Espérons que les Israéliens seront également d'accord avec cela.»
Source: AFP
Les délégations du Hamas et d'Israël sont arrivées à Charm El-Cheikh
Les délégations du Hamas et d'Israël sont arrivées à Charm El-Cheikh pour des négociations sur le plan du président américain Donald Trump sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages, a indiqué un responsable égyptien à l'aéroport de cette ville balnéaire du Sinaï.
Alors que les bombardements israéliens se sont poursuivis lundi sur la bande de Gaza, les autorités égyptiennes restent très discrètes sur l'organisation de ces négociations auxquelles doivent participer des émissaires américains chargés de mettre en oeuvre le plan présenté par Donald Trump le 29 septembre.
Source: AFP
Otages du Hamas à Gaza: le CICR prêt à apporter son aide
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé lundi être prêt à participer aux libérations d'otages détenus par le Hamas et à acheminer de l'aide dans la bande de Gaza.
«Nos équipes se tiennent prêtes à intervenir en tant qu'intermédiaire humanitaire neutre pour aider à ramener les otages et les détenus auprès de leurs familles. Nous sommes également prêts à transporter des secours à Gaza et à les distribuer en toute sécurité à la population civile, qui en a cruellement besoin», a déclaré le CICR dans un communiqué.
Le CICR a insisté sur la nécessité de reprendre l'aide humanitaire «à pleine capacité» et de la distribuer en toute sécurité aux personnes présentes dans la bande de Gaza. L'organisation basée à Genève a déclaré avoir facilité la libération de 148 otages et de 1931 détenus depuis octobre 2023. Elle a également facilité le retour de dépouilles mortelles. Le CICR a encore précisé que ces opérations étaient «extrêmement complexes et nécessitent une planification minutieuse sur le plan de la logistique comme de la sécurité».