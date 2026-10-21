Le pape Léon XIV, 71 ans, n'aura pas besoin de traitement après l'ablation d'une tumeur cancéreuse. Le Vatican a confirmé qu'aucun suivi supplémentaire n'était nécessaire.

Le pape n'aura pas besoin de traitement après son opération

Le pape n'aura pas besoin de traitement après son opération

ATS Agence télégraphique suisse

Le pape Léon XIV n'aura pas besoin de traitement après l'opération subie la semaine dernière pour retirer une tumeur cancéreuse du poumon, ont indiqué ses médecins dans un communiqué publié mercredi par le Vatican. Les résultats des examens ont montré que le cancer du souverain pontife, âgé de 71 ans, «était localisé» et «un examen oncologique complémentaire a confirmé qu'aucun traitement supplémentaire n'était nécessaire», précise le communiqué.

Léon XIV, qui n'a été élu que l'année dernière en tant que premier pape américain, a annoncé à ses fidèles le 11 octobre qu'il allait subir une intervention chirurgicale pour retirer un nodule. L'opération a eu lieu le 13 octobre à l'hôpital Gemelli de Rome.

Les médecins ont révélé par la suite que cette tumeur était cancéreuse et qu'ils avaient dû lui retirer une partie du poumon droit. Le chef spirituel des quelques 1,4 milliard de catholiques dans le monde a quitté l'hôpital le 17 octobre et déclaré dimanche qu'il reprendrait ses fonctions «progressivement».

Tournée sud-américaine maintenue?

Il a indiqué vouloir maintenir sa visite prévue de longue date en Uruguay, en Argentine et au Pérou, où il a vécu pendant deux décennies, du 6 au 17 novembre. Le chirurgien qui l'a opéré, Stefano Margaritora, a déclaré dans une interview à Vatican News publiée samedi qu'il estimait qu'il n'y avait «aucune raison d'ordre clinique qui empêche ce voyage d'avoir lieu».

Il avait expliqué à Vatican News que la tumeur de Léon XIV avait été découverte par hasard, lors d'une radiographie abdominale de routine qui avait permis de déceler une «petite tache» à la base de son poumon droit.

L'annonce de ce cancer a été un choc pour l'Église catholique, faisant craindre qu'une radiothérapie ou une chimiothérapie prolongée n'affecte la capacité du pape à diriger l'institution. Mais la fin de l'hospitalisation du pape samedi a mis un terme à plusieurs jours d'incertitude, moins de deux ans après le début du pontificat de ce pape né à Chicago, en bonne santé et sportif.