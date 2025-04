Un adolescent de 17 ans a été blessé jeudi au couteau à Echirolles en France. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un adolescent de 17 ans a été blessé jeudi au couteau à Echirolles (Isère), dans l'agglomération grenobloise, près du lycée où il est scolarisé, a indiqué le rectorat. Le jeune homme «a reçu des coups de couteau au cours d'une altercation», explique le rectorat dans un communiqué. Il a été «immédiatement pris en charge et transporté aux urgences».

Selon une source policière, qui confirmait une information du quotidien Le Dauphiné Libéré, le lycéen a été blessé à une cuisse et l'abdomen un peu après midi, et son pronostic vital ne serait pas engagé. Le recteur «condamne fermement cet acte d'une extrême gravité, assure à la famille son plus grand soutien et réaffirme sa détermination pleine et entière à assurer la sécurité des élèves et des personnels dans tous les établissements scolaires».

Forces de l'ordre mobilisées

Des représentants du rectorat et de la préfecture de l'Isère se sont rendus au lycée. Les forces de l'ordre ont été mobilisées aux abords de l'établissement, a précisé à l'AFP le secrétaire général de la préfecture, venu apporter le soutien de l'Etat, et qui a dénoncé des faits «extrêmement graves».

Des équipes mobiles de sécurité ainsi que des conseillers techniques vie scolaire ont été dépêchés sur place et une cellule d'écoute a été activée. Un individu suspecté d'avoir porté les coups s'est enfui à bord d'une voiture, selon le Dauphiné Libéré.