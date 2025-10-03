Le président Andry Rajoelina affirme que la jeunesse est manipulée par des acteurs étrangers cherchant à le renverser. (Archive)
Le président malgache Andry Rajoelina a estimé vendredi que le vaste mouvement de contestation en cours depuis le 25 octobre à Madagascar visait à «provoquer un coup d'Etat», dans une allocution diffusée sur son compte officiel Facebook.
Andry Rajoelina a affirmé que la jeunesse, qui s'est mobilisée dans la rue, au départ pour dénoncer les coupures incessantes d'eau et d'électricité, était manipulée par des acteurs qu'il n'a pas identifiés clairement.
«Des pays et agences ont payé ce mouvement pour m'évincer (du pouvoir, Ndlr), pas par des élections, mais par profit, pour prendre le pouvoir comme dans d'autres pays africains», a-t-il déclaré, sans plus de précisions.
