Des chaussures Nike ont servi de test à l'outil de détection des contrefaçons par l'odeur dopé à l'IA. Il a obtenu 95% de bonnes réponses. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

L'intelligence artificielle a-t-elle un meilleur odorat que les plus grands nez? Pour créer une odeur, on repassera. Mais s'il s'agit de distinguer les vrais des faux produits de marques, on y serait déjà – du moins selon un article du site spécialisé Business of Fashion, ce mercredi 6 novembre.

La start-up Osmo, a développé une solution permettant de détecter les contrefaçons de baskets, au-delà des caractéristiques physiques. Le fondateur Alex Wiltschko, ancien scientifique de Google, a par ailleurs annoncé en grande pompe fin octobre sur X avoir réussi à «digitaliser» le parfum d'une prune et à le répliquer sans intervention humaine.

L'IA remplacera-t-elle les nez?

L'outil est doté de capteurs dopés à l'IA qui identifient des profils d'odeurs spécifiquement associés aux véritables chaussures. Les chercheurs ont dans un premier temps entrainé leur logiciel en le confrontant à de nombreux produits authentiques. En comparant 10 paires de sneakers Nike et 10 paires d'imitations, l'IA d'Osmo a obtenu la bonne réponse dans 95% des cas.

Le métier de renifleur de produit existe. Les fabricants de luxe engagent des personnes capables d'identifier les contrefaçons de sacs et de chaussures à l'odeur. La solution technologique pourrait bien mettre leur emploi à risque.