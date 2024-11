1/8 Marius Borg Høiby plonge la famille royale norvégienne dans une crise profonde. Il se trouve actuellement en détention provisoire. Il est accusé de deux viols. La photo le montre lors d'un événement en 2022. Photo: AFP

Michel Imhof

La famille royale norvégienne n'arrive plus à se défaire des gros titres: le fils de la princesse héritière Mette-Marit a été arrêté cette semaine pour la troisième fois en trois mois. Marius Borg Høiby, âgé de 27 ans, est en détention provisoire depuis une semaine suite à des accusations de viol.

«C'est le plus grand scandale que la famille royale norvégienne ait jamais connu», déclare la journaliste culturelle Sigrid Hvidsten au quotidien norvégien «Dagbladet». «Cela ne s'est jamais produit auparavant, aucun membre de la famille royale n'a jamais été emprisonné de cette manière.» Le cas de Marius Borg Høiby serait en outre très complexe.

Affichage osé sur les réseaux sociaux

Marius Borg Høiby est le premier fils de la princesse héritière Mette-Marit. Son père est l'entrepreneur Morten Borg, mais peu après la naissance de son fils, leur relation a volé en éclats. Par la suite, Mette-Marit a fait la connaissance du prince héritier norvégien Haakon et en est tombée amoureuse.

Lorsqu'ils se sont mariés, Marius Borg Høiby avait quatre ans. Peu après, le roi Harald a fait entrer son beau-petit-fils dans la famille royale par décision officielle, mais il n'a reçu aucun titre ni place dans l'ordre de succession au trône, contrairement à ses demi-frères et sœurs plus jeunes, la princesse Ingrid Alexandra et le prince Sverre Magnus.

«Marius a toujours été très discret. Sa mère Mette-Marit et le prince héritier Haakon ont essayé de le tenir à l'écart des projecteurs, raconte Sigrid Hvidsten. Parallèlement, il a acquis une certaine notoriété grâce aux réseaux sociaux. On le voyait participer à des fêtes et vivre dans cet espace entre la famille royale et le privé. Bien sûr, il avait des privilèges, mais d'une certaine manière, il vivait dans une cage dorée.»

Le scepticisme grandit à l'égard de la famille royale

Une cage dorée qui n'est plus vraiment une métaphore. En août, il a été arrêté par la police pour des accusations de coups et blessures et de dommages à la propriété. Il s'est ensuite adressé au public par écrit et a avoué que, sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne, il s'était montré violent envers sa petite amie de l'époque et qu'il avait saccagé son appartement. Il a également révélé qu'il souffrait depuis longtemps de problèmes psychiques et de dépression. En septembre, il a été incarcéré une nouvelle fois. Il lui a été reproché d'avoir enfreint une interdiction de contact.

Mardi dernier, il a été incarcéré une troisième fois, cette fois pour des accusations d'abus sexuel. Mercredi, des juges ont ordonné une semaine de détention préventive. Ils ont en outre indiqué détenir une vidéo montrant un deuxième viol. «C'est une affaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur et de devenir scandaleuse depuis des semaines, résume la journaliste. Les Norvégiens aiment leur royauté, mais ces derniers temps, le scepticisme est de plus en plus grand.»

Les gros titres concernant Marius Borg Høiby n'en sont pas les seuls responsables, mais aussi le mariage de la princesse Märtha Louise avec le chaman Durek Verrett.

La princesse héritière aurait caché des preuves

Un sondage réalisé auprès de 1011 personnes pour le compte de la chaîne publique norvégienne NRK le confirme également. Plus d'un tiers des personnes interrogées indiquaient déjà en septembre que leur faveur envers la famille royale norvégienne était en baisse. En 2017, 81% des personnes interrogées ont déclaré soutenir la monarchie. Dans le dernier sondage, ils ne sont plus que 62%.

« Les Norvégiens sont actuellement très partagés. Ils essaient de se mettre à sa place en tant que mère, mais sont également sceptiques lorsqu'on leur dit qu'elle est directement intervenue pour aider son fils. Sigrid Hvidsten, journaliste culturelle et experte de la famille royale norvégienne »

La popularité de la princesse héritière Mette-Marit, habituellement très appréciée, devrait également en souffrir. Selon les rapports, son fils a déclaré que sa mère avait fait disparaître une carte SIM, et donc des preuves. «Les Norvégiens sont actuellement très partagés. Ils essaient de se mettre à sa place en tant que mère, mais sont également sceptiques lorsqu'on dit qu'elle est intervenue pour aider son fils.»

Seul le prince héritier Haakon s'est exprimé jusqu'à présent sur son beau-fils. «En tant que famille et parents, nous nous sommes longtemps battus pour qu'il soit placé dans un endroit où il puisse recevoir une rééducation et un traitement, a déclaré Haakon jeudi à NRK. C'était très important pour nous, mais cela doit bien sûr se faire dans le cadre du système juridique.»

Des mises à jour sur l'affaire Høiby la semaine prochaine

Le roi Harald V de Norvège n'a pas abordé directement les événements, mais beaucoup ont interprété son discours de fin octobre lors d'un dîner à Oslo comme une déclaration: «Parfois, la vie est difficile», a-t-il déclaré, évoquant les défis au sein de la famille. «Aussi bien dans les bons moments que dans les moments difficiles, nous essayons de nous serrer les coudes et de nous soutenir mutuellement.»

Pendant ce temps, le palais renvoie à l'avocat de Høiby et s'abstient de faire une déclaration officielle. «Je pense qu'il sera important pour le roi de rester le plus longtemps possible en dehors de cette discussion, a déclaré Sigrid Hvidsten. On parle de toute façon en Norvège. C'est le sujet numéro 1, le pays est en état de choc.»

La suite des événements sera connue la semaine prochaine, à l'issue de la détention provisoire. Selon les rapports, Marius Borg Høiby pourrait encourir jusqu'à dix ans de prison.