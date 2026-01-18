DE
Le convoi en a percuté un autre
Plusieurs morts dans le déraillement d’un train à grande vitesse en Espagne

Un déraillement suivi d'une collision entre deux trains près d'Adamuz, dans le sud de l'Espagne, a causé dimanche au moins cinq morts et plusieurs blessés, selon les autorités locales.
Publié: il y a 31 minutes
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
Plusieurs personnes ont été tuées dimanche dans le sud de l'Espagne, a annoncé un porte-parole de la Guardia civil, lors du déraillement d'un train qui est ensuite entré en collision avec un autre convoi, le faisant sortir des rails.

«Il y a des morts et des blessés», a indiqué le porte-parole, sans plus de précisions sur l'accident survenu près d'Adamuz, dans la province de Cordoue. Selon des médias espagnols, l'accident a fait au moins cinq morts.

Développement suit

