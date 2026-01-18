AFP Agence France-Presse
Plusieurs personnes ont été tuées dimanche dans le sud de l'Espagne, a annoncé un porte-parole de la Guardia civil, lors du déraillement d'un train qui est ensuite entré en collision avec un autre convoi, le faisant sortir des rails.
«Il y a des morts et des blessés», a indiqué le porte-parole, sans plus de précisions sur l'accident survenu près d'Adamuz, dans la province de Cordoue. Selon des médias espagnols, l'accident a fait au moins cinq morts.
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc