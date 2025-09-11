DE
Grâce à la pression des Américains?
Le Bélarus a libéré 52 prisonniers politiques, selon le président lituanien

Le président lituanien Gitanas Nauseda annonce la libération de 52 prisonniers politiques bélarusses, grâce aux efforts soutenus des Etats-Unis et de Donald Trump. Ces détenus ont franchi la frontière lituanienne en toute sécurité.
Gitanas Nauseda s'est déclaré «profondément reconnaissant envers les Etats-Unis».
Photo: AP

Le président lituanien Gitanas Nauseda a annoncé jeudi la libération par le régime bélarusse de 52 prisonniers politiques, à la suite des «efforts continus» de l'administration américaine.

«52 prisonniers ont franchi en toute sécurité la frontière lituanienne depuis le Bélarus (...)», a écrit sur X le président Nauseda, se déclarant «profondément reconnaissant envers les Etats-Unis et personnellement envers le président Donald Trump pour leurs efforts continus en faveur de la libération des prisonniers politiques».

