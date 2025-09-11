Gitanas Nauseda s'est déclaré «profondément reconnaissant envers les Etats-Unis».
Photo: AP
Le président lituanien Gitanas Nauseda a annoncé jeudi la libération par le régime bélarusse de 52 prisonniers politiques, à la suite des «efforts continus» de l'administration américaine.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
«52 prisonniers ont franchi en toute sécurité la frontière lituanienne depuis le Bélarus (...)», a écrit sur X le président Nauseda, se déclarant «profondément reconnaissant envers les Etats-Unis et personnellement envers le président Donald Trump pour leurs efforts continus en faveur de la libération des prisonniers politiques».
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets