Publié: il y a 12 minutes

Le président lituanien Gitanas Nauseda annonce la libération de 52 prisonniers politiques bélarusses, grâce aux efforts soutenus des Etats-Unis et de Donald Trump. Ces détenus ont franchi la frontière lituanienne en toute sécurité.

Le Bélarus a libéré 52 prisonniers politiques, selon le président lituanien

Le Bélarus a libéré 52 prisonniers politiques, selon le président lituanien

Grâce à la pression des Américains?

Gitanas Nauseda s'est déclaré «profondément reconnaissant envers les Etats-Unis». Photo: AP

Le président lituanien Gitanas Nauseda a annoncé jeudi la libération par le régime bélarusse de 52 prisonniers politiques, à la suite des «efforts continus» de l'administration américaine.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«52 prisonniers ont franchi en toute sécurité la frontière lituanienne depuis le Bélarus (...)», a écrit sur X le président Nauseda, se déclarant «profondément reconnaissant envers les Etats-Unis et personnellement envers le président Donald Trump pour leurs efforts continus en faveur de la libération des prisonniers politiques».