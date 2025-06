L’Iran envisage de fermer le détroit d’Ormuz

Un général iranien a menacé de fermer le détroit d’Ormuz. «La fermeture du détroit d’Ormuz est actuellement à l’étude, et l’Iran prendra une décision appropriée avec la plus grande fermeté», a déclaré le député et brigadier-général Ismail Kosari, cité par le journal «Entekhab». Cette voie maritime est stratégique pour le commerce du pétrole dans la région.