L'ambassadrice de Suisse convoquée à Téhéran

Des élus français de gauche condamnent les frappes israéliennes en Iran

Jean-Luc Mélenchon a estimé vendredi que «l'urgence était d'arrêter Benjamin Netanyahu» après les frappes israéliennes en Iran. Plusieurs responsables politiques de gauche critiquent dans la foulée la réponse de la diplomatie française.

«Aucune opposition au régime de Téhéran ne justifie l'agression militaire de Netanyahu contre ce pays», a réagi le leader insoumis sur X. «C'est une terrifiante escalade vers la guerre totale et le droit du plus fort après les bombardements du Liban et le pilonnage incessant de Gaza. Frapper des sites stockant des matières radioactives est un crime de longue durée contre tout ce qui vit», a-t-il ajouté.

La patronne des Ecologistes Marine Tondelier, a elle re-publié un message du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui avait appelé dans la matinée «toutes les parties à la retenue» et réaffirmé «le droit d'Israël à se défendre».

«La réaction du ministre Barrot qui cautionne les frappes israéliennes n'est pas à la hauteur», a-t-elle jugé. «Il ne suffit pas d'appeler à la retenue. Il faut avec force dénoncer le choix de la force et rappeler, partout, qu'il n'y a jamais de solution militaire.»

Source: AFP