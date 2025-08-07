DE
FR

Polémique sur un loyer augmenté
La secrétaire d'Etat britannique du sans-abrisme démissionne

La secrétaire d'Etat britannique chargée du sans-abrisme a démissionné suite à des révélations sur l'augmentation du loyer d'un logement dont elle est propriétaire. Elle reconnaît que rester en poste détournerait l'attention du travail gouvernemental.
Publié: il y a 35 minutes
Partager
Écouter
la lettre de démission du ministre du Logement Rushanara Ali (à gauche) et la réponse du Premier ministre (à droite).
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La secrétaire d'Etat britannique chargée du sans-abrisme, Rushanara Ali, a démissionné du gouvernement après des révélations selon lesquelles elle aurait considérablement augmenté le loyer d'un logement dont elle est propriétaire, a annoncé jeudi Downing Street.

A lire aussi
«Il nous invitait à sa table»: les sans-abris démunis depuis la mort du pape
Reportage
«Le pape des pauvres»
«Il nous invitait à sa table»: les sans-abris démunis depuis la mort du pape
Neuchâtel ouvre un centre temporaire pour les sans-abri
Des lits et un petit déj'
Neuchâtel ouvre un centre temporaire pour les sans-abri

«Suite aux récentes informations, je tiens à préciser que j'ai toujours respecté toutes les obligations légales en vigueur», écrit-elle dans sa lettre de démission adressée au Premier ministre Keir Starmer. Cependant, «le fait de rester à mon poste détournerait l'attention du travail ambitieux du gouvernement. J'ai donc décidé de démissionner de mon poste de ministre», écrit-elle.

Cette décision intervient au lendemain de la parution d'un article dans le quotidien «The i Paper» qui relatait qu'elle avait mis fin à un bail de location d'une maison, avant de remettre, quelques semaines plus tard, le bien en question sur le marché moyennant une hausse de loyer de 700 livres (plus de 800 euros).

Plusieurs associations qui luttent contre le sans-abrisme, mais aussi des députés de l'opposition, avaient appelé à sa démission. Le dirigeant travailliste a remercié Rushanara Ali pour son «travail assidu» au sein du ministère du Logement, estimant que ce celui-ci aurait «un impact durable», selon la lettre adressée à l'intéressée publiée par les services du Premier ministre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la