La secrétaire d'Etat britannique du sans-abrisme démissionne

Publié: il y a 35 minutes

La secrétaire d'Etat britannique chargée du sans-abrisme a démissionné suite à des révélations sur l'augmentation du loyer d'un logement dont elle est propriétaire. Elle reconnaît que rester en poste détournerait l'attention du travail gouvernemental.

la lettre de démission du ministre du Logement Rushanara Ali (à gauche) et la réponse du Premier ministre (à droite). Photo: KEYSTONE

La secrétaire d'Etat britannique chargée du sans-abrisme, Rushanara Ali, a démissionné du gouvernement après des révélations selon lesquelles elle aurait considérablement augmenté le loyer d'un logement dont elle est propriétaire, a annoncé jeudi Downing Street.

«Suite aux récentes informations, je tiens à préciser que j'ai toujours respecté toutes les obligations légales en vigueur», écrit-elle dans sa lettre de démission adressée au Premier ministre Keir Starmer. Cependant, «le fait de rester à mon poste détournerait l'attention du travail ambitieux du gouvernement. J'ai donc décidé de démissionner de mon poste de ministre», écrit-elle.

Cette décision intervient au lendemain de la parution d'un article dans le quotidien «The i Paper» qui relatait qu'elle avait mis fin à un bail de location d'une maison, avant de remettre, quelques semaines plus tard, le bien en question sur le marché moyennant une hausse de loyer de 700 livres (plus de 800 euros).

Plusieurs associations qui luttent contre le sans-abrisme, mais aussi des députés de l'opposition, avaient appelé à sa démission. Le dirigeant travailliste a remercié Rushanara Ali pour son «travail assidu» au sein du ministère du Logement, estimant que ce celui-ci aurait «un impact durable», selon la lettre adressée à l'intéressée publiée par les services du Premier ministre.