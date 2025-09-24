Pour Dmitri Medvedev, Trump a été trompé par les «clowns de Kiev et de Paris»
Dmitri Medvedev a la réputation d'être un homme politique qui se distingue par ses déclarations violentes et menaçantes. Il s'est exprimé sur le revirement de Donald Trump par rapport à Vladimir Poutine.
Le comportement de Trump ne serait que temporaire, a-t-il déclaré auprès de Peskov, porte-parole du Kremlin. Selon Dmitri Medvedev, après sa rencontre avec les «clowns de Kiev et de Paris», le président américain est tombé dans un monde illusoire où l'Ukraine sortait victorieuse de la guerre. «Mais Trump n'est pas comme ça! Il reviendra sans aucun doute. Il revient toujours», a écrit Dmitri Medvedev sur Telegram.
Trump dit que l'OTAN devrait abattre les avions russes qui survolent son espace
Donald Trump a jugé mardi que les pays de l'OTAN devraient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines.
«Oui, je le pense», a dit le président américain en réponse à cette question, qui lui a été posée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York: «Pensez-vous que que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes s'ils entrent dans leurs espaces aériens?»
Il s'exprimait à l'occasion d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, «un homme courageux qui se bat comme un beau diable», selon lui. «Nous avons beaucoup de respect pour la manière dont l'Ukraine se bat», a encore dit le républicain de 79 ans, dont la relation avec le chef d'Etat ukrainien qui n'a pas toujours eu une tonalité aussi positive, loin de là.
Violation des espaces aériens: une «hystérie» occidentale, selon Moscou
Le Kremlin a qualifié mercredi d'«hystérie» les accusations d'intrusions d'appareils russes dans l'espace aérien de pays de l'Otan, après que Donald Trump a estimé que l'Alliance devrait abattre les avions russes en cas de violation.
«Il y a une telle hystérie à propos de nos pilotes militaires qui auraient prétendument enfreint certaines règles et envahi un espace aérien», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Ces affirmations sont «infondées», a-t-il ajouté lors de son briefing quotidien auquel participait l'AFP. «Notre aviation militaire respecte toutes les règles et réglementations aériennes», a-t-il assuré.
Source: AFP
Le Kremlin estime que le rapprochement avec Washington donne des «résultats proches de zéro»
Le Kremlin a estimé mercredi que le rapprochement entre Washington et Moscou initié par Donald Trump donnait des «résultats proches de zéro», au lendemain d'une brusque volte-face du président américain qui s'en est pris à la Russie et a soutenu l'Ukraine.
«Dans nos relations (russo-américaines), une piste vise à éliminer les facteurs d'irritation (...). Mais cette piste avance lentement. Ses résultats sont proches de zéro», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
Source: AFP
Le Kremlin dit que la Russie n'a pas d'«alternative» à la poursuite du conflit en Ukraine
Le Kremlin a affirmé mercredi que la Russie n'avait pas d'autre choix que de poursuivre le conflit armé déclenché en février 2022 par son attaque à grande échelle de l'Ukraine.
«Nous poursuivons notre opération militaire spéciale pour assurer nos intérêts et atteindre les objectifs que (...) le président de notre pays a établis dès le début. Et nous agissons ainsi pour le présent et l'avenir de notre pays, pour les nombreuses générations à venir. Nous n'avons donc pas d'autre alternative», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
Source: AFP
La Pologne est prête à «défendre son territoire», promet son président à l'ONU
Le président polonais Karol Nawrocki a assuré mardi depuis la tribune de l'ONU que son pays serait prêt à «défendre son territoire», après l'incursion de drones présumés russes dans son espace aérien.
«La Pologne réagira toujours de façon adéquate, et elle est prête à défendre son territoire (...) Le peuple polonais, ainsi que les pays d'Europe centrale et de l'est, n'auront pas peur des drones russes», a-t-il assuré à New York.
Source: AFP
Zelensky salue le «tournant» de Trump et fait de l'œil à la Chine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est satisfait mardi du «tournant» opéré par son homologue américain Donald Trump concernant la guerre en Ukraine, après que celui-ci a estimé que Kiev était en mesure de gagner face à Moscou.
«Cette publication de Donald Trump, c'est un grand tournant», a-t-il dit durant une conférence de presse. «Il comprend clairement la situation et est bien informé sur tous les aspects de cette guerre», a aussi salué Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU que la Chine pourrait contraindre la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine. «Sans la Chine, la Russie de Poutine n'est rien. Pourtant, trop souvent, la Chine reste silencieuse et distante au lieu d'agir pour la paix», a déclaré le dirigeant ukrainien.
Le président ukrainien a également affirmé Vladimir Poutine cherchait à tester les points «faibles» de l'OTAN avec ses drones et ses avions, après plusieurs incursions aériennes dans des pays européens ces dernières semaines. Le président russe «essaiera de trouver des points faibles en Europe» pour comprendre si ces pays sont bien préparés, a-t-il dit.
Source: AFP
Trump estime que l'Ukraine peut regagner son territoire
Donald Trump, changeant du tout au tout son approche du conflit en Ukraine, a jugé mardi que Kiev pourrait «regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin» face à la Russie.
«Cela fait trois ans et demi que la Russie mène sans direction claire une guerre qu'une Vraie Puissance Militaire aurait remportée en moins d'une semaine», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, estimant que le pays de Vladimir Poutine «ressemblait beaucoup à un «tigre de papier». Donald Trump avait sèchement lancé en début d'année au président ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il n'avait «pas les cartes en main", et l'avait appelé par la suite à faire des "échanges de territoire».
Après avoir vu le chef d'Etat ukrainien à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le républicain estime désormais que «avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe et en particulier de l'Otan, c'est tout à fait une option de revenir aux frontières d'où ce conflit a débuté».
«Poutine et la Russie ont de GROS problèmes économiques et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir», a encore jugé le président américain, dans ce long message publié sur Truth Social.
La cheffe de l'UE a discuté avec Trump des «provocations» russes
La présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mardi avoir discuté avec le président Donald Trump des violations répétées de l'espace aérien par la Russie et convenu de la nécessité de réduire les revenus énergétiques de Moscou.
Elle a dit avoir soulevé avec Trump la question des «provocations du Kremlin, notamment des incursions régulières dans l'espace aérien européen», en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.
Von der Leyen a également déclaré qu'ils étaient d'accord «sur la nécessité de réduire rapidement les revenus de la Russie provenant des combustibles fossiles» pour faire pression sur Moscou au sujet de la guerre en Ukraine, soulignant les plans annoncés par l'UE visant à accélérer ses efforts pour mettre fin à ces achats.
Source: AFP
L'espace aérien de la Norvège a été violé «à trois reprises»
Le gouvernement norvégien a affirmé mardi que des appareils russes avaient violé l'espace aérien du pays scandinave à trois reprises cette année. L'ambassade de Russie à Oslo a de son côté affirmé que les affirmations de la Norvège n'étaient «pas confirmées par les données objectives russes de surveillance».
«La Russie a violé l'espace aérien norvégien à trois reprises ce printemps et cet été», a déclaré le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, dans un communiqué. «Nous ne pouvons pas établir s'il s'agit d'un acte délibéré ou d'une erreur de navigation. Quelle qu'en soit la cause, cela reste inacceptable, et nous l'avons clairement fait savoir aux autorités russes», a-t-il ajouté.
Ces trois violations de l'espace aérien, deux en mer et une au-dessus de terres inhabitées, se sont produites après une décennie entière sans incident comparable, a relevé Oslo. Selon les détails fournis par le gouvernement, un chasseur russe SU-24 a d'abord traversé l'espace aérien norvégien pendant quatre minutes le 25 avril, puis un avion de transport L410 Turbolet pendant trois minutes le 24 juillet, et enfin un chasseur SU-33 pendant une minute le 18 août.
Source: AFP
La Pologne rouvrira sa frontière avec la Biélorussie
Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé mardi que son pays rouvrirait cette semaine ses frontières avec la Biélorussie, fermées début septembre en réponse à des manoeuvres militaires communes russo-biélorusses. Ces manoeuvres, dont le nom de code est Zapad-2025 (Ouest-2025), se sont déroulées du 12 au 16 septembre et ont provoqué une montée d'inquiétude en Pologne et dans les pays baltes, tous membres de l'Otan et de l'Union européenne (UE).
«La fin de ces manoeuvres réduit, je ne dirais pas élimine, mais réduit les risques divers liés à l'attitude agressive de nos voisins orientaux», a déclaré à la presse le chef du gouvernement polonais. «Donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, à minuit, les postes-frontières seront rouverts», a-t-il dit, soulignant que «si nécessaire, si les tensions ou le comportement agressif de certains voisins s'intensifient, nous n'hésiterons pas à prendre à nouveau la décision de les fermer».
Source: AFP
Moscou veut lancer une offensive dans la région de Kharkiv
L'armée russe a dit mardi avoir gagné du terrain dans la ville clé de Koupiansk, dans la région ukrainienne de Kharkiv (nord-est), précisant vouloir reprendre cette cité afin de poursuivre une avancée plus large dans cette région.
«Le contrôle de Koupiansk permettra à l'avenir de développer une offensive en profondeur dans la région de Kharkiv, y compris en direction d'Izioum et de Tchouguouïv», deux autres villes de la région sous contrôle ukrainien, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué sur Telegram.
Source: AFP