Depuis 2022, la Russie affirme avoir vendu pour 286 milliards d’euros d’hydrocarbures aux pays de l’Union européenne. Malgré les sanctions, certains États continuent de s’approvisionner auprès de Moscou.

La Russie continue de vendre son énergie à l’Europe malgré la guerre

La Russie continue de vendre son énergie à l’Europe malgré la guerre

ATS Agence télégraphique suisse

La Russie a déclaré lundi avoir vendu aux pays européens pour plus de 320 milliards de dollars d'hydrocarbures depuis 2022, malgré les sanctions adoptées à son encontre en raison du conflit en Ukraine. «Ce chiffre s'élève, pour la période allant de 2022 à aujourd'hui, à 320,7 milliards de dollars (environ 286 milliards d'euros, ndlr). Il s'agit du volume des livraisons de ressources énergétiques vers les pays de l'Union européenne», a affirmé à la télévision le vice-Premier ministre russe chargé de l'Energie, Alexandre Novak.

Multiples sanctions

Selon lui, les pays européens ont acheté pour 21,3 milliards de dollars (environ 19 milliards d'euros) d'hydrocarbures russes rien qu'au cours des neuf premiers mois de l'année 2026. «Autrement dit, malgré les restrictions liées aux sanctions, nous continuons à fournir des ressources énergétiques dans certains domaines pour lesquels des dérogations ont été accordées», a ajouté Alexandre Novak.

L'Union européenne a pris de multiples sanctions à l'encontre de la Russie depuis le début de l'offensive de grande ampleur en Ukraine mais de nombreux pays, dont la France, continuent de s'approvisionner auprès d'elle en hydrocarbures, notamment en gaz naturel liquéfié (GNL). Plusieurs Etats, dont la Slovaquie et la Hongrie, bénéficient aussi d'une exemption pour acheter du pétrole russe acheminé par oléoduc.

Ce total ne prend pas en compte les hydrocarbures russes qui parviennent en Europe de manière indirecte, après transformation dans des pays tiers tels que l'Inde et la Turquie, qui ont massivement augmenté, tout comme la Chine, leurs achats de brut russe depuis 2022.

Cette situation a suscité les critiques des responsables américains dont celles du président Donald Trump, qui a pour sa part annoncé vendredi un accord sur la fourniture par la Russie de diesel sur les marchés pour calmer les prix qui connaissent une hausse mondiale.

«Hypocrisie»

«L'Union européenne a versé 250 milliards de dollars à la Russie pour son énergie, et les médias diffusant des fausses informations ne veulent pas aborder ce sujet. J'ai fait le bon choix pour le peuple américain», a justifié Donald Trump dans un message lundi sur son réseau Truth Social, utilisant un montant désormais revu à la hausse par Moscou.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, avait quant à lui critiqué dimanche l'«hypocrisie» des Européens, qui «continuent de financer Vladimir Poutine» tout en «prétendant que nous ne pouvons pas bénéficier d'un répit sur le prix du diesel». Le conseiller de Vladimir Poutine pour la coopération économique à l'international, Kirill Dmitries, a également fustigé lundi sur X l'«incroyable hypocrisie des bureaucrates de l'UE».

Interrogé sur l'accord sur le diesel, Alexandre Novak a estimé que la Russie, qui est l'un des principaux producteurs mondiaux d'hydrocarbures, «pourra atteindre un volume de 3 à 3,5 millions de tonnes par mois de livraisons sur les marchés mondiaux, comme c'était le cas avant la crise».