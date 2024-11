La Russie réussit une percée sur le front grâce à une attaque surprise

La Russie a lancé une attaque nocturne record avec 188 drones, déclare Kiev

L'Ukraine a annoncé mardi avoir été la cible durant la nuit d'une attaque russe avec un nombre record de 188 drones de combat qui ont endommagé, selon Kiev, des immeubles résidentiels et des «infrastructures essentielles», mais n'a pas fait de victimes.

«Pendant l'attaque nocturne, l'ennemi a lancé un nombre record de drones de combat de type Shahed et non identifiés», ainsi que quatre missiles balistiques Iskander-M, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué sur Telegram. «Malheureusement, des sites d'infrastructures essentielles ont été touchés» et «dans plusieurs régions, des maisons et immeubles résidentiels ont été endommagés», a-t-elle ajouté. Selon les données préliminaires, l'attaque n'a pas fait de «morts ou blessés», a indiqué l'armée de l'air.

Photo: keystone-sda.ch

Vers le matin, la défense aérienne a réussi à abattre 76 drones dans 17 régions ukrainiennes alors que 95 de ses appareils sont probablement tombés en raison du brouillage électronique par l'armée ukrainienne, a ajouté le communiqué. Cinq autres drones se sont envolés vers le territoire bélarusse, pays allié de Moscou situé au nord de l'Ukraine, selon la même source.

A Kiev, les journalistes de l'AFP ont entendu des explosions pendant l'alerte aérienne qui a duré plus de cinq heures. Selon l'administration militaire de la ville, «plus de 10 drones» russes visant la ville ont été détruits, sans causer de dommages cette fois-ci.

Source: AFP