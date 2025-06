La Russie a massivement bombardé l'Ukraine cette nuit

Poutine échange avec le pape sur le conflit en Ukraine

Le président russe a évoqué mercredi au téléphone avec le pape Léon XIV le conflit en Ukraine. Il a affirmé vouloir atteindre la paix par des moyens «diplomatiques» mais accusé Kiev de chercher «l'escalade» des hostilités.

«Vladimir Poutine a attiré l'attention sur le fait que le régime de Kiev mise sur l'escalade du conflit et mène des actions de sabotage contre des infrastructures civiles sur le territoire russe», a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Le dirigeant russe «a réaffirmé son intérêt pour la réalisation de la paix par des moyens politiques et diplomatiques, soulignant que pour parvenir à un règlement définitif, juste et global de la crise, il était nécessaire d'en éliminer les causes profondes», a-t-il ajouté.