Israël affirme qu'aucun navire de la flottille n'a réussi à briser le blocus de Gaza
Israël a affirmé jeudi qu'aucun des navires de la flottille pour Gaza n'avait réussi à briser le blocus imposé au territoire palestinien, après l'interception en Méditerranée de la quasi-totalité des bateaux transportant des militants propalestiniens et de l'aide humanitaire.
«Aucun des yachts de provocation Hamas-Sumud n'a réussi dans sa tentative d'entrer dans une zone de combat active ou de briser le blocus naval légal», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant qu'un «dernier navire (...) reste à distance».
Si ce navire «s'approche, sa tentative d'entrer dans une zone de combat active et de franchir le blocus sera également empêchée», a ajouté la même source.
Source: AFP
La flottille pour Gaza revendique l'entrée de l'un de ses navires en Palestine
La flottille pour Gaza revendique ce jeudi sur ses réseaux l'entrée de l'un de ses navires en eaux territoriales de Palestine. Une grande première pour ces flottilles successives qui n'avaient jamais percé le blocus israélien.
«Le navire Mikeno de la flottille mondiale Sumud est entré avec succès dans les eaux palestiniennes de Gaza. Il se trouve désormais à environ 20 km des côtes de l'enclave et constitue actuellement le navire le plus proche de la bande de Gaza», écrit sur X la Global Sumud Flotilla. Le tracker de la flottille indique qu'un seul bateau a pu continuer sa course en direction de Gaza.
Sous escorte israélienne, les premiers navires de la flottille arrivent au port d'Ashdod
Les bateaux de la flottille Sumud interceptés par les forces israéliennes en mer Méditerranée au large des côtes de la bande de Gaza arrivent dans le port méridional d'Ashdod, ce jeudi 2 octobre.
Interception de la flottille pour Gaza : la Belgique a convoqué l'ambassadrice d'Israël
Le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot, a annoncé jeudi avoir convoqué l'ambassadrice d'Israël au sujet de l'arrestation de sept Belges embarqués dans la flottille pour Gaza interceptée par Israël.
«La manière dont ils ont été arraisonnés (...) et le lieu, dans les eaux internationales, ne sont pas acceptables, raison pour laquelle j'ai convoqué l'ambassadrice», a-t-il déclaré devant le Parlement belge.
Source: AFP
L'Afrique du Sud appelle à la «libération immédiate» des militants de la flottille pour Gaza
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé jeudi Israël à «libérer immédiatement» les militants pro-palestiniens, dont le petit-fils de Nelson Mandela, interceptés à bord d'une flottille humanitaire en direction de Gaza.
Nkosi Zwelivelile «Mandla» Mandela et au moins cinq autres Sud-Africains se trouvaient à bord de la flottille Global Sumud. Cette flottille composée d'environ 45 navires transportant des hommes politiques et des militants, a quitté l'Espagne le mois dernier avec comme but de briser le blocus israélien du territoire palestinien, où, selon les Nations unies, la famine sévit après près de deux ans de guerre.
Les forces israéliennes ont intercepté plus d'une douzaine de bateaux alors qu'ils naviguaient en Méditerranée dans les eaux internationales, ont affirmé les organisateurs.
Source: AFP
Arraisonnement de la flottille pour Gaza en cours, selon le DFAE
Une vingtaine de personnes de nationalité suisse se trouvent à bord de la flottille Global Sumud pour Gaza, selon les organisateurs. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) déclare jeudi sur X qu'il a été informé par son ambassade à Tel Aviv que des opérations d'arraisonnement sont en cours.
La Suisse rappelle aux autorités israéliennes que toute intervention contre la flottille doit être conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, en assurant la sécurité des participants, écrit le DFAE.
Ce dernier est prêt à déployer un dispositif pour assurer la protection consulaire des personnes concernées. Ces dernières semaines, la Suisse a rappelé à plusieurs reprises qu'elle déconseille de se rendre dans la bande de Gaza en raison des risques élevés.
«Dangers considérables»
Les personnes qui décident néanmoins de s'y rendre le font sous leur propre responsabilité, souligne le DFAE. Il a signifié aux organisateurs suisses de la flottille que les participants s'exposent à des dangers considérables, tout en leur expliquant l'aide qu'ils peuvent attendre de la Confédération.
La flottille compte environ 45 bateaux avec des centaines de militants propalestiniens originaires de plus de 40 pays. Parmi les Suisses figure notamment l'ancien maire de Genève Rémy Pagani, selon la liste diffusée par les organisateurs. Ce dernier vient de diffuser une vidéo, préparée en vue de son arrestation, sur les réseaux sociaux.
Source: ATS
Les passagers des navires interceptés seront expulsés vers l'Europe, selon Israël
Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'il expulserait vers l'Europe tous les militants qui se trouvaient à bord des navires de la flottille Global Sumud pour Gaza interceptés par les forces navales israéliennes.
«Les passagers du Hamas-Sumud à bord de leurs yachts se dirigent en toute sécurité et pacifiquement vers Israël, où les procédures d'expulsion vers l'Europe vont commencer. Les passagers sont sains et saufs et en bonne santé», a déclaré le ministère sur X, après que la marine israélienne a intercepté plusieurs navires de la flottille Global Sumud qui faisaient route vers la bande de Gaza.
Source: AFP
La Flottille dit poursuivre sa route pour Gaza malgré les interceptions par Israël
La Flottille pour Gaza a dit tôt jeudi poursuivre sa route vers le territoire palestinien en guerre malgré l'interception mercredi soir de plusieurs de ses bateaux par la marine israélienne. Israël a stoppé «plusieurs navires», a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien, le porte-parole de la Flottille, Saif Abukeshek, faisant état de 13 bateaux transportant 200 personnes au total.
Parmi les passagers de bateaux interceptés figure l'activiste suédoise Greta Thunberg, que les autorités israéliennes ont montrée en train de récupérer des effets personnels, entourée par des hommes armés.
La flottille Global Sumud («résilience» en arabe) a dénoncé «une attaque illégale contre des humanitaires non armés» et appelé «les gouvernements, les dirigeants mondiaux et les institutions internationales à exiger la sécurité et la libération de toutes les personnes à bord».
Elle a assuré sur X à 2h30, heure suisse, jeudi que «30 bateaux continuent leur route vers Gaza, et se trouvent à 46 milles nautiques (85 km) malgré les agressions incessantes» de la marine israélienne. «Ils sont déterminés. Ils sont motivés et font tout ce qui est en leur pouvoir pour briser le blocus tôt ce matin», a assuré Saif Abukeshek.
Source: AFP
La France insoumise appelle au rassemblement en soutien à la flottille pour Gaza
La France insoumise (LFI) a appelé à un rassemblement jeudi soir «partout en France» afin de réclamer la libération des équipes de la flottille pour Gaza interceptée par Israël, dont font partie des élues du mouvement.
«Rendez-vous ce 2 octobre à partir de 18h30, partout en France, pour demander la libération immédiate des équipes et la fin du génocide à Gaza», a publié mercredi soir sur son compte X le parti politique de gauche radicale.
Les forces navales israéliennes ont intercepté mercredi «plusieurs navires» de la flottille qui s'approchait de la bande de Gaza, notamment celui où se trouvaient notamment les eurodéputées Rima Hassan et Emma Fourreau, ainsi que la députée Marie Messmeur (Ille-et-Vilaine), membres de LFI.
Source: AFP
Deux Romands affirment avoir été «enlevés illégalement» par Israël
«Je m’appelle Jérémy Chevalley et je suis un citoyen suisse.» Dans une vidéo diffusée jeudi 2 octobre sur le compte Instagram du mouvement citoyen Waves of freedom, le militant Vaudois, engagé dans plusieurs causes internationales, affirme avoir été «enlevé illégalement et contre [son] gré par les forces d’occupation israéliennes».
Il appelle le gouvernement suisse à «agir pour [sa] libération» et à mettre fin à toute «complicité avec Israël». Jérémy Chevalley faisait partie de la flottille humanitaire en route vers Gaza, qui a été arraisonnée mercredi premier octobre par Israël.
D'autres appels à l'aide
Il n'est pas le seul à avoir lancé un tel SOS. Toujours sur Instagram, un autre navigateur romand de la flottille pour Gaza, Clément Froidevaux, confirme son arrestation. «Si vous voyez cette vidéo, c'est que je me suis fait arrêté par les forces de l'armée israélienne.»
Lui aussi appelle à faire pression sur le gouvernement suisse pour qu'il puisse être libéré, et que celui-ci cesse toute «complicité» avec l'Etat hébreux.
Dans la foulée, deux autres militants suisses — l'un tessinois, l'autre alémanique — ont également été arrêtés. Leurs vidéos, similaires, ont été publiées sur le compte Instagram de Waves of Freedom. Eux aussi appellent à faire pression sur le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Le président de la Colombie fait expulser des diplomates israéliens
Le président colombien Gustavo Petro a expulsé mercredi la délégation diplomatique israélienne présente dans le pays sud-américain, après l'interception par les forces israéliennes de la Flotille pour Gaza.
Le dirigeant de gauche a qualifié cette interception de «crime international» et dénoncé l'arrestation de deux citoyennes colombiennes «dans les eaux internationales».
La Colombie a rompu en 2024 ses relations diplomatiques avec Israël, qui y conservait toutefois quatre Israéliens dotés du statut diplomatique, selon une source interrogée par l'AFP.
Source: AFP
Manif et appels à la grève en Italie après l'interception de la flottille pour Gaza
Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à Rome et Naples mercredi soir pour protester contre l'interception de la Flottille pour Gaza par les forces israéliennes, relayant l'appel des principaux syndicats italiens à une grève générale pour la journée de vendredi.
Scandant «grève générale» et arborant des drapeaux palestiniens, plusieurs centaines de personnes ont commencé à affluer mercredi soir aux abords de la gare centrale de Rome, avant de se diriger en direction du Palais Chigi, siège du gouvernement italien, a constaté un journaliste de l'AFPTV.
A Naples, des militants propalestiniens, parmi lesquels de nombreux étudiants, ont occupé les quais et les voies de la gare, empêchant la circulation des trains pendant plus d'une heure. Interrompue à partir de 19h15 environ, la circulation des trains à la gare centrale de Naples «se rétablit progressivement après l'intervention des forces de l'ordre», a indiqué Trenitalia sur son site à 20h30.
Conformément à ce qu'ils avaient annoncé en cas d'interception de la flottille pour Gaza, les principaux syndicats italiens – dès l'annonce de l'intervention israélienne – ont lancé un appel à la grève générale pour la journée de vendredi.
Source: AFP