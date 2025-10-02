13:30 heures

Israël affirme qu'aucun navire de la flottille n'a réussi à briser le blocus de Gaza

Israël a affirmé jeudi qu'aucun des navires de la flottille pour Gaza n'avait réussi à briser le blocus imposé au territoire palestinien, après l'interception en Méditerranée de la quasi-totalité des bateaux transportant des militants propalestiniens et de l'aide humanitaire.

«Aucun des yachts de provocation Hamas-Sumud n'a réussi dans sa tentative d'entrer dans une zone de combat active ou de briser le blocus naval légal», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant qu'un «dernier navire (...) reste à distance».

Si ce navire «s'approche, sa tentative d'entrer dans une zone de combat active et de franchir le blocus sera également empêchée», a ajouté la même source.

Source: AFP