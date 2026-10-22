La Cour pénale internationale récompensée par le prix Sakharov

Le Parlement européen a attribué le prix Sakharov à la Cour pénale internationale, saluant son rôle pour la justice internationale alors que l’institution, basée à La Haye, est visée par de nouvelles sanctions américaines.

Le prix Sakharov pour la liberté de pensée a été attribué à la Cour pénale internationale (CPI), actuellement dans le collimateur du président américain Donald Trump, a annoncé jeudi la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

«L'Union européenne repose sur le respect du multilatéralisme et des institutions internationales, et ce prix salue l'important travail accompli par la cour pour faire respecter le droit et la justice à l'échelle internationale», a déclaré Mme Metsola dans l'hémicycle à Strasbourg (est de la France), déclenchant des applaudissements et une ovation des eurodéputés.

Basée à La Haye, aux Pays-Bas, et comptant 125 Etats membres, la Cour pénale internationale juge les individus accusés des pires atrocités commises dans le monde: crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Ce prix intervient à un moment où la cour est confrontée «à des défis sans précédent», a souligné sa présidente, la juge Tomoko Akane, après avoir remercié le Parlement européen.

«C'est historique», a abondé Chloé Ridel, du groupe Socialistes et Démocrates (S&D) voyant là «un message d'espoir et de résistance envoyé à Donald Trump». La gauche et le centre soutenaient dès le début la CPI pour le prix Sakharov tandis qu'une partie de l'extrême droite et surtout la droite proposaient de récompenser l'opposant tanzanien Tundu Lissu. La cheffe des sociaux-démocrates Iratxe Garcia Perez a salué une «victoire pour la justice internationale et une défaite pour les autocrates».

La CPI sous sanctions américaines

Ce soutien affiché à la CPI intervient dans un contexte d'attaques des Etats-Unis contre la cour. Le 9 octobre, Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre la CPI visant à paralyser son fonctionnement quotidien, quelques heures après la remise du prix Nobel de la paix à l'une de ses anciennes juges, la Sud-Africaine Navi Pillay.

Le président américain Donald Trump, qui estime que le prix Nobel aurait dû lui revenir, a fustigé un choix «honteux». Et son secrétaire d'Etat Marco Rubio a promis de démanteler «brique par brique» la Cour de La Haye, qualifiée de «tribunal voyou».

L'Union européenne avait déploré les sanctions «profondément regrettables» des Etats-Unis contre la Cour pénale internationale, et promis d'aider l'institution à poursuivre ses missions.

Remise du prix le 16 décembre

L'an dernier, le prix Sakharov avait récompensé deux journalistes emprisonnés au Bélarus et en Géorgie, Andrzej Poczobut et Mzia Amaghlobeli. M. Poczobut, un Polono-Bélarusse arrêté par Minsk en 2021, a été libéré en avril 2026 dans le cadre d'un échange de prisonniers coordonné par les Etats-Unis.

Cette année, outre la CPI, étaient en lice l'opposant tanzanien Tundu Lissu ainsi que les sœurs Taraneh et Romina Rahimi, deux Iraniennes emprisonnées dans leur pays pour avoir participé à des manifestations antigouvernementales à Ispahan en janvier. L'une d'elles a été condamnée à la peine de mort.

Les trois finalistes ont été départagés jeudi par les chefs des groupes politiques au Parlement européen. Créé en 1988 en l'honneur du dissident soviétique et physicien nucléaire Andreï Sakharov, prix Nobel de la paix en 1975, le prix Sakharov est doté de 50’000 euros. Le Parlement européen organisera une cérémonie pour sa remise le 16 décembre à Strasbourg.