La Chine se prépare à l'approche du typhon Matmo

Les autorités ont ordonné aux bateaux de pêche de regagner le port. Photo: Anadolu via Getty Images

Les autorités chinoises vont annuler des vols et fermer des commerces samedi, alors que le typhon Matmo se dirige vers les provinces méridionales de Hainan et du Guangdong pendant la période très chargée des voyages liés à la fête nationale.

Selon le Centre météorologique national chinois (NMC), le typhon Matmo devrait toucher terre dimanche matin, au milieu d'un congé public de huit jours pendant lequel de nombreux touristes nationaux visitent l'île tropicale de Hainan.

632'000 passagers initialement attendus

Tous les vols à l'aéroport international de Meilan à Haikou, la capitale provinciale de Hainan, devraient être annulés à partir de 23 heures samedi, a déclaré l'agence de presse officielle Xinhua.

L'aéroport devait initialement accueillir plus de 632'000 passagers entre le 1er et le 8 octobre pour les vacances combinées de la fête nationale et de la fête de la mi-automne, selon le groupe Hainan Airport, qui exploite l'aéroport.

Commerces et écoles fermés

La ville de Haikou prévoit également de suspendre les cours dans les écoles, les transports publics et les travaux de construction à partir de samedi après-midi. Les commerces seront également contraints de fermer.

Les provinces de Hainan et du Guangdong ont renforcé leur plan d'urgence en cas de typhon, les autorités avertissant que les fortes pluies et les vents violents pourraient entraîner des risques d'inondations soudaines et de glissements de terrain. Elles ont également annulé de nombreux services ferroviaires et ordonné aux bateaux de pêche de regagner le port.

D'autres provinces touchées

Des pluies torrentielles pourraient également toucher la province du Yunnan et la région du Guangxi, toutes deux situées dans le sud de la Chine.

Le typhon Matmo devrait apporter des vents pouvant atteindre 160 km/heure avant que son intensité ne s'affaiblisse progressivement après avoir touché terre, a déclaré samedi le NMC.