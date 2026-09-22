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En présence de Kim Jong Un
La Corée du Nord affirme qu'elle a testé une arme d'un «nouveau type»

Kim Jong Un a supervisé dimanche un test d'arme «d'un nouveau type», selon l'agence KCNA. Ce tir en mer du Japon, dénoncé par Séoul et Tokyo, affiche la puissance militaire nord-coréenne en pleine escalade des tensions.
Publié: 08:13 heures
Kim Jong Un était présent lors du test, selon l'agence KCNA.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé dimanche l'essai d'une arme «d'un nouveau type», a fait savoir l'agence officielle d'information mardi sans plus de précision, après le tir de missiles en mer du Japon repéré par les pays voisins. Dimanche, la Corée du Sud et le Japon avaient fait état du lancement par le Nord à quelques heures d'intervalle de deux missiles balistiques de courte portée. Séoul avait dénoncé un «acte grave» et Tokyo avait adressé à Pyongyang une «vive protestation».

D'après KCNA, l'autorité nord-coréenne chargée de son programme de missiles a «testé avec succès un nouveau type d'arme» dimanche en présence du numéro un Kim Jong Un. Pyongyang n'a pas fourni d'informations plus précises sur ses caractéristiques. Le dirigeant a salué le tir, y voyant «sans aucun doute une démonstration frappante d'une technologie de défense ultra-moderne», de même source.

Deux tirs la semaine dernière

La semaine précédente, déjà, la Corée du Nord avait tiré des missiles balistiques vers la mer du Japon, dans le cadre d'un «exercice d'attaque de puissance de feu», avait indiqué l'agence KCNA. Corée du Nord et Corée du Sud restent techniquement en guerre, car leur conflit de 1950-1953 s'est achevé par un armistice et non par un traité de paix.

Le statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord, qui a effectué son premier essai nucléaire en 2006 et a développé depuis une large gamme de missiles balistiques, est inscrit dans sa constitution depuis 2023. Samedi, Pyongyang a balayé une résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) condamnant le développement de son programme nucléaire.

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