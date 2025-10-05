La Turquie interdit le concert de Robbie Williams prévu le 7 octobre à Istanbul pour des raisons de sécurité. Cette décision fait suite aux appels d'ONG à manifester contre sa venue, en lien avec l'anniversaire de l'attaque du Hamas sur Israël.

La Turquie interdit le concert de Robbie Williams pour des «raisons de sécurité»

Robbie Williams devait se produire le 7 octobre à Istanbul. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Les autorités turques ont interdit un concert du chanteur britannique Robbie Williams prévu le 7 octobre à Istanbul pour des «raisons de sécurité», a déclaré dimanche à l'AFP une source du bureau du gouverneur de la ville, après des appels d'ONG à manifester contre sa venue.

Le concert était programmé le même jour que la date anniversaire de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, qui a déclenché une guerre à Gaza ayant suscité des manifestations dans le monde entier.

Deux concerts controversés en Israël

La société organisatrice a annoncé que le concert était annulé «conformément à une décision prise par le bureau du gouverneur d'Istanbul», ajoutant que les remboursements des billets seraient effectués sous peu via la plateforme sur laquelle ils avaient été achetés.

S'adressant à l'AFP, la source du bureau du gouverneur a invoqué des «raisons de sécurité» sans donner plus de détails. Le chanteur de 51 ans s'est produit en Israël en 2015 et 2023 malgré les appels au boycott lancés par des militants pro-palestiniens.

«Je suis extrêmement désolé»

Plusieurs ONG ont exhorté les autorités turques à annuler le concert, dont la Plateforme de solidarité islamique qui avait prévu des manifestations sous le slogan «Robbie Williams, sioniste, quitte la Turquie !».

«Je suis extrêmement désolé de ne pas pouvoir me produire à Istanbul la semaine prochaine», a annoncé Robbie Williams sur son compte Instagram. «Les autorités municipales ont annulé le spectacle dans l'intérêt de la sécurité publique», a-t-il déclaré. «La dernière chose que je voudrais faire est de mettre en danger la sécurité de mes fans. Leur sécurité passe avant tout.»

Enrico Macias aussi interdit

En septembre, les autorités turques avaient interdit un concert prévu à Istanbul par Enrico Macias, après des appels à protester contre les opinions pro-israéliennes du chanteur français.

Le chanteur de 86 ans avait alors déclaré à l'AFP qu'il se produisait en Turquie depuis 60 ans et qu'il était «profondément surpris et attristé de ne pas pouvoir voir (son) public, avec lequel (il a) toujours partagé des valeurs de paix et de fraternité».