Israël tue des Palestiniens attendant de l'aide humanitaire

163 secouristes et soignants ont été tués au Liban dans des frappes israéliennes en un an

Le ministre libanais de la Santé, Firass Abiad, a déclaré vendredi que 163 secouristes et soignants avaient été tués dans des frappes israéliennes à travers le pays, un peu plus d'un an après le début des échanges de tirs transfrontaliers entre le Hezbollah et Israël.

Le nombre total de soignants et secouristes tués «s'élève jusqu'à présent à 163», auxquels s'ajoutent «272 blessés», a déclaré M. Abiad lors d'une conférence de presse consacrée aux «dégâts causés par les attaques israéliennes contre le secteur de la santé au Liban».

Source: AFP