L'Iran condamne les propos «irrespectueux et inacceptables» de Trump sur Khamenei

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné samedi les propos «irrespectueux et inacceptables» du président américain Donald Trump, qui a affirmé avoir mis «une raclée» à l'Iran et évité à son guide suprême Ali Khamenei «une mort affreuse et ignominieuse».

«Si le président Trump souhaite réellement conclure un accord, il devrait mettre de côté son ton irrespectueux et inacceptable à l'égard du guide suprême iranien, le grand ayatollah Khamenei, et cesser de blesser ses millions de partisans sincères», a écrit Abbas Araghchi sur son compte X.

«Le grand et puissant peuple iranien, qui a montré au monde que le régime israélien n'avait PAS D'AUTRE CHOIX que de courir vers 'papa' pour éviter d'être anéanti par nos missiles, n'apprécie guère les menaces et les insultes», a poursuivi le chef de la diplomatie iranienne. «La bonne volonté engendre la bonne volonté, et le respect engendre le respect».

Source: AFP