Le pape appelle Iran et Israël «à la responsabilité et à la raison»

Le pape Léon XIV a lancé samedi à l'Iran et Israël «un appel à la responsabilité et à la raison» alors que «la situation s'est gravement détériorée» entre les deux pays.

Photo: keystone-sda.ch

«Nul ne devrait jamais menacer l'existence de l'autre et c'est le devoir de tous les pays de soutenir la cause de la paix en empruntant des voies de réconciliation et en favorisant des solutions garantissant la sécurité et la dignité pour tous», a-t-il affirmé lors d'une audience publique à la basilique Saint-Pierre.

Source: AFP