Israël dit être intéressée à un accord avec la Syrie, mais ne veut pas lâcher le Golan

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a affirmé lundi que son pays était «intéressé» par une normalisation de ses relations avec la Syrie et le Liban dans le cadre des accords d'Abraham.

Photo: keystone-sda.ch

«Israël est intéressé par une expansion du cercle de paix et de normalisation des accords d'Abraham», a déclaré Gideon Saar lors d'une conférence de presse, en référence aux accords signés en 2020 sous l'égide des Etats-Unis par Israël avec les Emirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc. «Nous avons un intérêt à ajouter des pays tels que la Syrie et le Liban, nos voisins, au cercle de paix et de normalisation, tout en préservant les principaux intérêts sécuritaires d'Israël», a-t-il ajouté.

Le Golan, conquis en partie par Israël sur la Syrie en juin 1967, restera une «partie intégrante» de l'Etat hébreu dans tout accord de paix avec la Syrie, a déclaré lundi le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar.

Source: AFP