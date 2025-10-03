14:08 heures

Expulsion d'Israël de premiers militants de la flottille pour Gaza

Israël a annoncé vendredi avoir expulsé quatre Italiens, les premiers de près de 500 militants de la flottille internationale pour Gaza arrêtés par l'armée israélienne ces deux derniers jours à bord de leurs bateaux en route pour le territoire palestinien.

La flottille internationale pour Gaza a été arrêtée par l'armée israélienne alors qu’elle naviguait vers la Palestine Photo: AP

«Les procédures sont en cours pour mettre fin à la provocation (de la flottille) et finaliser l'expulsion des participants à cette mascarade», a écrit le ministère israélien des affaires étrangères sur X, après l'interception par Israël vendredi matin du dernier bateau de ce convoi maritime qui voulait percer le blocus israélien de Gaza.

«Quatre citoyens italiens ont été déjà expulsés. Les autres sont en cours d'expulsion», a précisé le ministère, ajoutant qu'Israël tenait «à mettre fin à cette procédure le plus rapidement possible».

Le dernier bateau de la flottille internationale d'aide pour Gaza a été stoppé vendredi matin «à environ 42,5 milles nautiques de Gaza» (80 kilomètres environ) ont indiqué les organisateurs de la flottille sur leurs réseaux sociaux.

Au total ces deux derniers jours, «les forces navales de l'occupation israélienne ont intercepté illégalement nos 42 bateaux – chacun transportant de l'aide humanitaire, des volontaires et la détermination de briser le siège illégal imposé à Gaza», a poursuivi l'organisation.

Source: AFP