Israël annonce l'expulsion de 171 militants supplémentaires, dont Greta Thunberg
Israël a annoncé lundi avoir expulsé 171 militants supplémentaires de la Flottille pour Gaza, dont la Suédoise Greta Thunberg, après l'arraisonnement en mer de ce convoi maritime qui entendait percer le blocus israélien de Gaza.
«171 provocateurs supplémentaires de la flottille [...], dont Greta Thunberg, ont été expulsés aujourd'hui d'Israël vers la Grèce et la Slovaquie», écrit le ministère des Affaires étrangères sur X, en diffusant des photos de Greta Thunberg et de deux autres femmes à l'aéroport international Ben Gourion près de Tel-Aviv, vêtues du survêtement gris en usage dans les prisons israéliennes.
Parmi les expulsés figurent des ressortissants de Grèce, d'Italie, de France, d'Irlande, de Suède, de Pologne, d'Allemagne, de Bulgarie, de Lituanie, d'Autriche, du Luxembourg, de Finlande, du Danemark, de Slovaquie, de Suisse, de Norvège, du Royaume-Uni, de Serbie et des Etats-Unis, ajoute le ministère.
Source: AFP
Le président égyptien salue le plan Trump pour Gaza
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué lundi le plan du président américain Donald Trump pour Gaza, alors que des représentants du Hamas et d'Israël doivent tenir des négociations indirectes en Egypte sur un échange d'otages et de prisonniers ainsi qu'un cessez-le-feu.
«Je ne peux qu'exprimer mes éloges et ma gratitude au président américain Donald Trump pour son initiative visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza», a-t-il déclaré dans un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la guerre israélo-arabe d'octobre 1973 (guerre du Kippour).
«Un cessez-le-feu, le retour des prisonniers et des détenus, la reconstruction de Gaza et le lancement d'un processus politique pacifique menant à l'établissement et à la reconnaissance de l'Etat palestinien signifient que nous sommes sur la bonne voie vers une paix et une stabilité durables», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump appelle les négociateurs d'Israël et du Hamas à «avancer rapidement»
Donald Trump a appelé les négociateurs d'Israël et du Hamas à «avancer rapidement» lors des pourparlers prévus à partir de lundi en Egypte pour mettre fin à la guerre à Gaza, jugeant «très positives» les discussions engagées avec le mouvement islamiste palestinien.
«Des discussions très positives ont eu lieu ce week-end avec le Hamas et des pays du monde entier (arabes, musulmans et autres) afin de libérer les otages, mettre fin à la guerre à Gaza, mais, surtout, enfin instaurer la PAIX tant attendue au Moyen-Orient», a déclaré le président américain dimanche soir sur son réseau Truth Social.
«On m'a dit que la première phase devrait être achevée cette semaine, et je demande à tout le monde d'AVANCER RAPIDEMENT», a-t-il ajouté au sujet des pourparlers prévus lundi.
De retour, 21 militants espagnols de la flottille disent avoir été maltraités
Un premier groupe de 21 Espagnols parmi les 49 à bord de la flottille d'aide à Gaza interceptée cette semaine par Israël a atterri dimanche à l'aéroport de Madrid, où ils ont affirmé avoir été maltraités et humiliés pendant leur détention.
«Les mauvais traitements physiques et psychologiques ont été répétés pendant tous ces jours. Ils nous ont frappés, traînés par terre. Ils nous ont bandé les yeux. Ils nous ont ligoté les pieds et les mains», a déclaré aux journalistes Rafael Borrego, l'un des membres de la flottille, à propos de la détention en Israël.
Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, avait annoncé dans la matinée qu'un accord avait été conclu avec Israël pour qu'un premier groupe de 21 militants espagnols puisse rentrer par avion ce dimanche même.
Ils ont tous accepté de signer un document dans lequel ils reconnaissent être entrés illégalement en Israël, a indiqué José Manuel Albares. Les 28 autres ont pour l'instant refusé de le faire et devraient donc rester en détention plus longtemps, a expliqué le député européen et avocat Jaume Asens à la télévision publique.
Source: AFP
Médecins Sans Frontières déplore un 15e mort dans ses rangs
L'ONG Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé la mort dimanche du quinzième de ses collaborateurs en deux ans de conflit dans la bande de Gaza, touché au cours d'une récente attaque qu'elle a attribuée aux forces israéliennes.
Abed El Hameed Qaradaya, 43 ans, a succombé à ses blessures causées jeudi par des éclats d'obus. Son collègue Omar Hayek avait alors péri, tandis que plusieurs autres personnes avaient été blessées.
Trois morts en 20 jours
MSF a précisé que ses employés attendaient un car qui devait les conduire à son hôpital de campagne au moment des faits. Abed El Hameed Qaradaya est le troisième collaborateur de Médecins sans frontières à avoir perdu la vie en moins de 20 jours dans la bande de Gaza.
Sa mort a «un impact tragique sur ses proches, MSF et le système de santé de Gaza» où, pendant 18 ans, il a été «un pilier du service de physiothérapie» de l'ONG, a déclaré cette dernière, dont le siège est à Genève.
«Un mépris total pour la vie des civils»
«Nous sommes profondément attristés et indignés par la perte de nos collègues, un rappel brutal du mépris total pour la vie des civils et la dignité humaine», a encore écrit Médecins sans frontières dans son communiqué.
Les Nations unies et les groupes de défense des droits humains ont fréquemment condamné le lourd bilan chez les humanitaires dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.
Source: AFP
Les discussions sur la libération des otages israéliens commenceront lundi en Egypte
Une porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a déclaré dimanche que les négociateurs israéliens partiraient en Egypte dans la soirée pour discuter lundi avec le Hamas de «la libération des otages» israéliens.
«L'équipe partira ce soir avec comme programme d'entamer les négociations demain», a dit Shosh Badrosian, au cours d'un point de presse consacré aux développements sur la situation à Gaza, précisant qu'il s'agira de «négociations techniques».
Les bombardements israéliens devront cesser en cas d'accord, dit Marco Rubio
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a estimé dimanche que les bombardements israéliens dans la bande de Gaza devront «cesser» pour permettre un accord sur la libération des otages détenus par le Hamas.
«Une fois que vous vous serez mis d'accord sur les modalités logistiques, je pense que les Israéliens et tout le monde reconnaîtront qu'il est impossible de libérer des otages au milieu des frappes, donc celles-ci devront cesser», a affirmé Marco Rubio sur la chaîne de télévision CBS, en soulignant qu'un accord sur ces modalités doit parvenir «très rapidement».
Source: AFP
Les militants suisses de la flottille sont arrivés à l'aéroport de Genève
C’est sous les applaudissements de leurs familles et d’une centaine de soutiens que les militants suisses de la flottille pour Gaza sont arrivés à Genève.
Interceptés le 2 octobre par les forces armées israéliennes, ils avaient été transférés à la prison de Ktzi'ot, dans le désert du Nuégev. Ils ont été expulsés hier en direction d’Istanbul. 10 ressortissants suisses sont toujours incarcérés.
Netanyahu espère ramener tous les otages israéliens «dans les prochains jours»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi qu'il espérait que tous les otages retenus dans la bande de Gaza seraient ramenés chez eux dans «les prochains jours» après que le Hamas a dit être prêt à les libérer.
L'armée israélienne a annoncé dans le même temps poursuivre ses opérations dans le territoire palestinien malgré l'appel du président américain à cesser immédiatement les bombardements. Au moins 57 personnes ont été tuées samedi dans des bombardements selon un organisme de secours.
Source: AFP
Netanyahu promet de désarmer le Hamas, soit via le plan Trump soit par la force militaire
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis samedi de désarmer le mouvement islamiste palestinien Hamas, soit via le plan du président américain Donald Trump, soit par des moyens militaires.
«Le Hamas sera désarmé (...) cela se produira soit diplomatiquement par le plan de Trump, soit militairement par nous», a déclaré Netanyahu dans un discours télévisé. «Je l'ai également dit à Washington. Cela sera accompli de manière facile ou difficile, mais cela sera accompli», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Au moins 57 morts dans des frappes israéliennes ce samedi
«Le bilan des morts dans les bombardements israéliens s'élève à 57 personnes aujourd'hui, dont 40 dans la ville de Gaza», a indiqué samedi Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile de Gaza, organisation de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.
Parmi les personnes tuées dans la ville de Gaza, cible d'une offensive israélienne majeure depuis environ 15 jours, 18 personnes sont mortes lors d'une frappe ayant visé la maison de la famille Abdoul Aal, a-t-il précisé. L'appel du président américain Donald Trump demandant à Israël de cesser immédiatement son offensive sur le territoire palestinien n'a ainsi pas été écouté.
Source: AFP