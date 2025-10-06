14:32 heures

Israël annonce l'expulsion de 171 militants supplémentaires, dont Greta Thunberg

Israël a annoncé lundi avoir expulsé 171 militants supplémentaires de la Flottille pour Gaza, dont la Suédoise Greta Thunberg, après l'arraisonnement en mer de ce convoi maritime qui entendait percer le blocus israélien de Gaza.

«171 provocateurs supplémentaires de la flottille [...], dont Greta Thunberg, ont été expulsés aujourd'hui d'Israël vers la Grèce et la Slovaquie», écrit le ministère des Affaires étrangères sur X, en diffusant des photos de Greta Thunberg et de deux autres femmes à l'aéroport international Ben Gourion près de Tel-Aviv, vêtues du survêtement gris en usage dans les prisons israéliennes.

Parmi les expulsés figurent des ressortissants de Grèce, d'Italie, de France, d'Irlande, de Suède, de Pologne, d'Allemagne, de Bulgarie, de Lituanie, d'Autriche, du Luxembourg, de Finlande, du Danemark, de Slovaquie, de Suisse, de Norvège, du Royaume-Uni, de Serbie et des Etats-Unis, ajoute le ministère.

Source: AFP