Israël aurait intercepté tous les drones lancés par l'Iran

Le ministre de la Défense israélienne menace «d'éliminer» ceux qui cherchent à détruire le pays

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé ce vendredi d'«éliminer» ceux qui cherchent à détruire le pays, à la suite des frappes israéliennes sur l'Iran qui ont visé des sites militaires et nucléaires et tué de hauts responsables militaires ainsi que des experts nucléaires.

Israël Katz, ministre israélien de la Défense, annonce «éliminer» ceux qui cherchent à détruire le pays. Photo: KEYSTONE

«Le ciblage précis de hauts commandants des Gardiens de la révolution (Ndlr: l'armée idéologique de la République islamique), de l'armée iranienne et de scientifiques nucléaires, tous impliqués dans l'avancement du plan de destruction d'Israël, envoie un message fort et clair: ceux qui oeuvrent à la destruction d'Israël seront éliminés», a déclaré Israël Katz dans un communiqué. L'Iran «paiera un prix de plus en plus lourd au fur et à mesure qu'il poursuivra ses actions agressives» contre Israël, a-t-il ajouté.

Source: AFP