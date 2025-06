Trump quitte prématurément le G7 assurant qu'«un accord va être signé» concernant l'Iran

«A cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, le président Trump va partir ce soir après le dîner» avec les autres dirigeants du sommet du G7 au Canada, un jour plus tôt que prévu, a annoncé lundi sa porte-parole Karoline Leavitt sur X. Donald Trump a assuré lundi qu'un «accord allait être signé» s'agissant du conflit entre l'Iran et Israël, sans donner davantage de précisions sur son contenu.

Photo: Getty Images

«Je pense que c'est idiot de la part de l'Iran de ne pas signer», a indiqué le président américain depuis le Canada où il participe au sommet du G7, ajoutant: «L'Iran est en fait déjà à la table des négociations, ils veulent conclure un accord, dès que je pars d'ici nous ferons quelque chose.»

Il est par ailleurs resté évasif lundi sur la question d'une participation américaine active à l'offensive aérienne sans précédent d'Israël.

Source: AFP