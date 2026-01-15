L'Iran aurait suspendu 800 exécutions prévues mercredi

La Maison Blanche assure que l'Iran a suspendu 800 exécutions qui étaient prévues mercredi

La porte-parole de la Maison Blanche a assuré jeudi que l'Iran avait renoncé à 800 exécutions de manifestants initialement prévues mercredi et affirmé que "toutes les options" restaient sur la table côté américain.

Karoline Leavitt a ajouté que Donald Trump avait averti Téhéran de «sérieuses conséquences» si la répression des manifestations continuait.

Elle a aussi confirmé que le président américain avait eu une conversation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui, selon le «New York Times», lui a demandé de ne pas intervenir militairement en Iran.

Source: AFP