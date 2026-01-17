Le guide suprême iranien affirme que Trump est «coupable des victimes» lors des manifestations
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé samedi le président américain Donald Trump d'être «coupable des victimes» survenues lors des récentes manifestations en Iran.
«Nous tenons le président américain pour coupable des victimes, des dégâts et des accusations qu'il a portées contre la nation iranienne», a-t-il déclaré à une foule de partisans lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une fête religieuse.
«C'était un complot américain, a-t-il insisté, ajoutant que l'objectif des Etats-Unis est d'avaler l'Iran (...) l'objectif est de replacer l'Iran sous domination militaire, politique et économique.»
Source: AFP
Le guide suprême iranien déclare que les autorités «doivent briser le dos des séditieux»
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé samedi que les autorités devaient «briser le dos des séditieux», dans la foulée de la répression d'une vague de manifestations contre le pouvoir qui a fait des milliers de morts.
«Nous n'avons pas l'intention de mener le pays à la guerre, mais nous n'épargnerons pas les criminels nationaux (...) pire encore que les criminels nationaux, les criminels internationaux, nous ne les épargnerons pas non plus», a-t-il déclaré à ses partisans à l'occasion d'une fête religieuse.
«Par la grâce de Dieu, la nation iranienne doit briser le dos des séditieux, tout comme elle a brisé le dos de la sédition», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Reprise «très légère» d'Internet en Iran
L'ONG de surveillance de la cybersécurité Netblocks a annoncé samedi avoir décelé une «très légère» reprise de l'activité internet en Iran après plus de 200 heures de coupure en lien avec le mouvement de contestation.
«Les mesures montrent une très légère augmentation de la connectivité en Iran ce matin passé la marque des 200 heures», indique cette organisation sur ses réseaux sociaux.
Toutefois «la connectivité générale reste à environ 2% des niveaux habituels et il n'y a pas de signe de reprise significative», ajoute-t-elle.
Selon les groupes de défense de droits humains, la coupure d'internet en vigueur depuis le 8 janvier vise à cacher l'ampleur réelle de la répression, qui a fait au moins 3428 morts depuis le début de mouvement fin décembre, selon l'ONG basée en Norvège Iran Human Rights (IHR).
Source: AFP
L'UE recommande aux compagnies aériennes d'éviter l'espace aérien de l'Iran
L'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) recommande vendredi aux compagnies aériennes d'éviter l'espace aérien de l'Iran, citant un «risque élevé pour les vols civils» après les menaces d'intervention militaire américaine et la mise en alerte renforcée de l'armée iranienne.
L'agence recommande dans un bulletin aux compagnies de ne pas «opérer dans l'espace aérien de l'Iran» et ce «à toutes altitudes». Elle cite notamment «la situation actuelle et le potentiel pour une action militaire des Etats-Unis, qui a placé les forces de défense aérienne iraniennes en état d'alerte renforcé», ce qui augmente le risque d'une «erreur d'identification».
«La présence et l'utilisation possible d'une vaste gamme d'armements et de systèmes de défense aérienne, qui s'ajoute à des réponses étatiques imprévisibles et l'activation potentielle de systèmes SAM (missiles surface-air NDLR), créent un risque élevé pour les vols civils», souligne l'AESA.
Trump remercie l'Iran d'avoir annulé «toutes les pendaisons prévues» de manifestants
Donald Trump a dit «merci» vendredi au gouvernement iranien d'avoir annulé «toutes les pendaisons prévues» de manifestants, après avoir menacé Téhéran de «sérieuses conséquences» si la répression des manifestations venait à continuer.
«Je respecte grandement le fait que toutes les pendaisons prévues, qui devaient avoir lieu hier (plus de 800 d'entre elles), ont été annulées par les dirigeants de l'Iran. Merci!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social. «Cela a eu un grand impact», a-t-il ensuite dit dans un échange avec la presse à la Maison Blanche.
«Personne ne m'a convaincu. Je me suis convaincu tout seul», a par ailleurs répondu Donald Trump déclaré à une journaliste qui lui demandait si des responsables arabes et israéliens l'avaient dissuadé de mener des frappes contre l'Iran.
Source: AFP
Le président iranien remercie Poutine pour son soutien aux Nations Unies
Le président iranien Massoud Pezeshkian a remercié vendredi dans un appel téléphonique le dirigeant russe Vladimir Poutine pour le soutien de Moscou, lors d'une réunion la veille du Conseil de sécurité des Nations unies sur la vague de contestation en Iran.
Massoud Pezeshkian a remercié son homologue pour «la position de la Russie», ajoutant que «le rôle et l'implication directe des Etats-Unis et du régime sioniste dans les événements récents en Iran ne faisaient pas de doute». La Russie, par la voix de son ambassadeur Vassili Nebenzia, avait reproché jeudi aux Etats-unis «d'attiser les tensions et d'alimenter l'hystérie».
Source: AFP
La Nouvelle-Zélande ferme son ambassade en Iran
La Nouvelle-Zélande a annoncé vendredi avoir temporairement fermé son ambassade à Téhéran et évacué ses diplomates en raison de la dégradation de la situation sécuritaire en Iran. Le personnel diplomatique a quitté l'Iran en toute sécurité à bord de vols commerciaux dans la nuit, a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Transfert à Ankara
Les activités de l'ambassade à Téhéran ont été transférées à Ankara, en Turquie, en raison de la «détérioration de la situation sécuritaire» en Iran. «Nous continuons de déconseiller tout voyage en Iran. Les Néo-Zélandais actuellement dans le pays devraient partir immédiatement», a soutenu le porte-parole.
Jeudi, le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais, Winston Peters, a rapporté que son pays était «consterné» par la réaction violente de Téhéran face aux manifestations antigouvernementales. «Nous condamnons la répression brutale menée par les forces de sécurité iraniennes, y compris le meurtre de manifestants», a déclaré Winston Peters dans un communiqué.
Source: AFP
La Maison Blanche assure que l'Iran a suspendu 800 exécutions qui étaient prévues mercredi
La porte-parole de la Maison Blanche a assuré jeudi que l'Iran avait renoncé à 800 exécutions de manifestants initialement prévues mercredi et affirmé que "toutes les options" restaient sur la table côté américain.
Karoline Leavitt a ajouté que Donald Trump avait averti Téhéran de «sérieuses conséquences» si la répression des manifestations continuait.
Elle a aussi confirmé que le président américain avait eu une conversation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui, selon le «New York Times», lui a demandé de ne pas intervenir militairement en Iran.
Source: AFP
Ottawa affirme qu'un Canadien a été tué «aux mains des autorités» pendant les manifestations en Iran
Un citoyen canadien est décédé en Iran, a annoncé jeudi la ministre des Affaires étrangères du pays Anita Anand, mettant en cause les autorités iraniennes, accusées de réprimer dans le sang le mouvement de contestation populaire.
«Je viens d'apprendre qu'un citoyen canadien est mort en Iran aux mains des autorités iraniennes», a déclaré la ministre canadienne sur X, ajoutant que la réponse de Téhéran aux «manifestations pacifiques» avait «conduit le régime à mépriser de manière flagrante la vie humaine».
Source: AFP
L'Arabie saoudite, le Qatar et Oman ont convaincu Trump de «donner une chance» à l'Iran
L'Arabie saoudite, le Qatar et Oman ont oeuvré pour dissuader le président américain Donald Trump d'attaquer l'Iran et mis en garde contre «de graves répercussions pour la région», a déclaré jeudi à l'Agence France-Presse (AFP) un haut responsable saoudien.
Les trois pays du Golfe «ont mené des efforts diplomatiques intenses de dernière minute pour convaincre le président Trump de donner à l'Iran une chance de montrer ses bonnes intentions», a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat. «La communication se poursuit pour consolider la confiance acquise et le climat positif actuel», a-t-il ajouté.
Un employé du Croissant-Rouge tué et cinq autres blessés
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a annoncé jeudi qu'un employé du Croissant-Rouge iranien avait été «tué» et que cinq autres avaient été blessés dans l'exercice de leurs fonctions dans la province iranienne de Gilan, le 10 janvier.
Dans un communiqué, la FICR se dit ainsi «profondément attristée par le meurtre d'Amir Ali Latifi» et par «les blessures infligées» aux cinq autres employés du Croissant-Rouge iranien, sans donner de précision sur les circonstances.