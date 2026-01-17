Le guide suprême iranien affirme que Trump est «coupable des victimes» lors des manifestations

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé samedi le président américain Donald Trump d'être «coupable des victimes» survenues lors des récentes manifestations en Iran.

«Nous tenons le président américain pour coupable des victimes, des dégâts et des accusations qu'il a portées contre la nation iranienne», a-t-il déclaré à une foule de partisans lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une fête religieuse.

«C'était un complot américain, a-t-il insisté, ajoutant que l'objectif des Etats-Unis est d'avaler l'Iran (...) l'objectif est de replacer l'Iran sous domination militaire, politique et économique.»

Source: AFP