Deux prix Nobel iraniens appellent à «la fin des hostilités militaires»

Des personnalités iraniennes, dont les Prix Nobel de la paix Narges Mohammadi et Shirin Ebadi ainsi que les cinéastes primés à Cannes Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof, appellent lundi à la «fin des hostilités militaires» entre Israël et l'Iran et à l'arrêt de l'enrichissement d'uranium par la République islamique.

Le prix Nobel de la paix 2003 Shirin Ebadi Photo: keystone-sda.ch

«La poursuite de l'enrichissement d'uranium et la guerre dévastatrice entre la République islamique et le régime israélien ne servent ni les intérêts du peuple iranien ni ceux de l'humanité. Ce conflit ne se contente pas de détruire des infrastructures et de faucher des vies civiles, il constitue une menace grave pour les fondements mêmes de la civilisation humaine», écrivent-ils avec trois autres membres de la société civile iranienne, dans une tribune publiée par le quotidien français Le Monde.

Source: AFP