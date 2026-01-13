Environ 2000 personnes tuées dans les manifestations, selon un responsable iranien
Environ 2000 personnes – dont des membres des forces de sécurité iraniennes – auraient été tuées lors des manifestations, a déclaré ce mardi un responsable iranien à Reuters.
Selon lui, ce sont «des terroristes» qui portent la responsabilité de toutes ces morts. Il n'a pas donné de détails sur l'identité des personnes décédées.
Source: Reuters
Trump annonce que tout pays commerçant avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25%
Donald Trump, qui continue à envisager l'option militaire face à la répression des manifestations par Téhéran, a annoncé lundi que tout pays commerçant avec l'Iran serait frappé de droits de douane de 25% par les Etats-Unis. La Chine est le principal partenaire commercial de l'Iran.
«Cette décision est définitive et prend effet immédiatement», a affirmé le président américain sur son réseau Truth Social. La répression des manifestations en Iran a fait plus de 600 morts depuis le début de la contestation selon une ONG, la République islamique faisant face à l'un de ses plus importants mouvements de contestation depuis sa proclamation en 1979.
Donald Trump a plusieurs fois menacé de «frapper très fort» en Iran en cas de répression sanglante, mais n'est pas passé à l'acte. «Les frappes aériennes sont l'une des très nombreuses options qui s'offrent au commandant en chef», a affirmé lundi à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.
Toutefois, elle a assuré que «la diplomatie (était) toujours la première option pour le président». Selon elle, une voie diplomatique reste ouverte avec l'Iran, le pouvoir adoptant un «ton très différent» lors de discussions privées avec l'émissaire américain, Steve Witkoff.
Source: AFP
L'ONU demande des investigations après les violences en Iran
Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk est «horrifié» par les violences grandissantes des forces de sécurité contre les manifestants en Iran.
Mardi à Genève, il a demandé des investigations conformes aux normes internationales et des poursuites contre les responsables. «Les Iraniens ont le droit de manifester pacifiquement», affirme l'Autrichien.
Selon des sources «crédibles», des centaines de personnes ont été tuées et des milliers blessées, ajoute un porte-parole. Le Haut-Commissariat dialogue avec les autorités mais il ne peut vérifier lui-même les chiffres, en l'absence d'un bureau dans le pays et en raison des coupures d'Internet.
Le Haut commissaire exige la fin des violences et de répression, de même que des restrictions à Internet. «La qualification des protestataires comme terroristes pour justifier la violence est inacceptable», a-t-il encore dit.
Source: AFP
Le pouvoir en Iran vit «ses derniers jours et dernières semaines», estime Merz
Le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé mardi que le pouvoir en Iran vivait ses «derniers jours et dernières semaines», au moment où les autorités iraniennes sont accusées de réprimer dans le sang de vastes manifestations.
«Lorsqu'un régime ne peut se maintenir au pouvoir que par la violence, il est de facto à bout de souffle. Je pars du principe que nous voyons là les derniers jours et semaines de ce régime», a-t-il dit lors d'un déplacement à Bangalore, dans le sud de l'Inde, selon des propos retransmis par la télévision allemande.
Le pouvoir à Téhéran ne dispose «de toute façon d'aucune légitimité issue d'élections populaires», a encore dit Friedrich Merz. Il a néanmoins dit espérer une issue «pacifique».
Source: AFP
Les liaisons téléphoniques internationales auraient repris avec l'Iran, internet reste coupé
Les liaisons téléphoniques internationales, interrompues depuis vendredi, ont repris mardi avec l'Iran, selon un journaliste de l'AFP à Téhéran.
En revanche, le pays en proie à des manifestations reste privé d'internet depuis le 8 janvier, selon l'ONG Netblocks. «Cela fait 108 heures que l'Iran a mis en place une coupure de l'internet au niveau national qui isole les Iraniens du reste du monde et les isole les uns des autres.»
Source: AFP
Les USA n'excluent pas des frappes pour mettre fin à la répression en Iran
Donald Trump envisage des frappes aériennes en Iran pour mettre fin à la répression des manifestations qui secouent la République islamique depuis le 28 décembre, a affirmé lundi la Maison Blanche, ajoutant toutefois qu'une voie diplomatique restait ouverte.
La répression des manifestations en Iran a fait plus de 600 morts depuis le début de la contestation selon une ONG, la République islamique faisant face à l'un de ses plus importants mouvements de contestation depuis sa proclamation en 1979.
«Une chose dans laquelle le président Trump excelle est de garder toutes les options sur la table. Et les frappes aériennes sont l'une des très nombreuses options qui s'offrent au commandant en chef», a affirmé à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.
Toutefois, elle a assuré que «la diplomatie (était) toujours la première option pour le président». Selon elle, une voie diplomatique reste ouverte avec l'Iran, le pouvoir adoptant un «ton très différent» lors de discussions privées avec l'émissaire américain, Steve Witkoff.
Source: ATS
Le personnel diplomatique non essentiel français a quitté l'Iran
Le personnel diplomatique non essentiel de l'ambassade de France à Téhéran a quitté le territoire de l'Iran en raison des troubles agitant le pays, a-t-on appris lundi soir auprès de deux sources.
Ces employés ont quitté l'Iran en deux vagues, dimanche et lundi, ont indiqué ces sources, sans préciser leur nombre exact. En fonctionnement normal, l'ambassade de France à Téhéran comprend une trentaine d'expatriés, auxquels s'ajoutent quelques dizaines d'employés en statut local.
Source: AFP
Londres condamne «l'horrible» répression en Iran
La ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper a condamné lundi la répression «horrible» des manifestants en Iran, appelant les autorités de Téhéran à «cesser immédiatement les violences».
«Les meurtres et la répression brutale des manifestants pacifiques en Iran sont horribles», a écrit la ministre dans un message publié sur X.
Elle a ajouté s'être entretenue avec son homologue iranien Abbas Araghchi, l'enjoignant à «cesser immédiatement les violences, respecter les droits et libertés fondamentaux et garantir la sécurité des ressortissants britanniques».
Source: AFP
Diplomates de quatre pays européens convoqués par Téhéran
Des ambassadeurs ou chargés d'affaires d'Allemagne, de France, d'Italie et de Grande-Bretagne, en poste à Téhéran, ont été convoqués lundi par les autorités iraniennes qui déplorent le soutien exprimé par ces pays aux manifestants iraniens, a annoncé le ministère iranien des Affaires étrangères.
«Nous confirmons la convocation d'ambassadeurs européens», a indiqué à l'AFP le ministère français des Affaires étrangères. Dans une vidéo, on peut voir les diplomates prendre place devant un écran géant. Le ministère iranien des Affaires étrangères leur a projeté des images documentant, selon lui, des actions violentes des manifestants.
«Ces actions dépassent le cadre de manifestations pacifiques et relèvent d'un sabotage organisé», selon le communiqué du ministère, relayé par la télévision d'Etat. Par conséquent, Téhéran a demandé aux ambassadeurs de transmettre directement les images à leurs ministres des Affaires étrangères respectifs et exigé «le retrait des déclarations officielles soutenant les protestataires». L'Iran a en outre souligné que «tout soutien politique ou médiatique était inacceptable et constituait une ingérence manifeste dans la sécurité intérieure du pays».
Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, avait déclaré dimanche qu'il soutenait «les aspirations démocratiques du peuple iranien». Il avait appelé «les autorités à garantir les droits humains et les libertés fondamentales de tous les manifestants, et à renoncer, en toutes circonstances, au recours honteux à la peine de mort comme mesure répressive», dans un message posté sur X.
La France «comprend les aspirations légitimes du peuple iranien» et appelle les autorités iraniennes «à la plus grande retenue» dans leur réponse aux manifestations, avait déclaré vendredi une source diplomatique à des journalistes.
Source: ATS
La Suisse suit «avec une grande préoccupation» la situation en Iran
La Suisse suit «avec une grande préoccupation» les «nombreuses arrestations et décès» liés aux manifestations en Iran. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) exige que les droits humains et les libertés fondamentales de tous les protestataires soient garantis.
La Suisse appelle les autorités iraniennes à mettre fin «aux violences contre les manifestants et à garantir les droits humains et les libertés fondamentales de l'ensemble des protestataires», ajoutent lundi sur X les services du conseiller fédéral Ignazio Cassis.
La Suisse peut s'exprimer sur des questions relatives aux droits humains malgré son mandat de puissance protectrice des intérêts américains dans la République islamique, a précisé le DFAE à Keystone-ATS.
La Suisse représente les intérêts des Etats-Unis en Iran dans le cadre d'un mandat de puissance protectrice qui remonte à la crise des otages de 1980. A l'époque, les Etats-Unis avaient rompu tout contact avec l'Iran après que le pays eut proclamé la République islamique, que des étudiants eurent occupé l'ambassade américaine à Téhéran et retenu en otage des collaborateurs de l'ambassade.
Source: ATS
Au moins 648 manifestants auraient été tués depuis le début de la contestation en Iran
Au moins 648 manifestants ont été tués en Iran depuis le 28 décembre, début du mouvement de contestation contre le pouvoir, a annoncé lundi l'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège.
Parmi les personnes tuées figurent neuf mineurs, précise l'organisation, faisant également état de milliers de blessés. Certaines estimations, que l'ONG n'a pas pu vérifier, évoquent un bilan nettement plus élevé, allant jusqu'à plus de 6000, ajoute-t-elle.
Source: AFP
L'UE envisage de nouvelles sanctions contre l'Iran
L'Union européenne envisage de nouvelles sanctions contre l'Iran après les récentes manifestations durement réprimées par le pouvoir à Téhéran, a indiqué un porte-parole de l'UE.
«Nous sommes prêts à proposer de nouvelles sanctions, plus sévères, à la suite de la répression à l'encontre des manifestants», a déclaré Anouar El Anouni, porte-parole du service diplomatique de l'UE.
Source: AFP