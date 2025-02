Cette photo prise le 14 février 2025 montre un arbre déraciné dans la banlieue de Port Headland. Photo: AFP/Bianca Katai sur FB

Le puissant cyclone Zelia a touché terre vendredi dans l'ouest de l'Australie, soufflant des rafales pouvant atteindre 270 kilomètres par heure dans la région minière d'Australie-Occidentale, ont annoncé les météorologues.

«Zelia a touché terre à 12h30» (04h30 GMT) et se trouvait vers 13h00 à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Port Hedland, l'un des ports de chargement de minerai de fer les plus actifs au monde, indique le Bureau australien de météorologie dans son dernier bulletin. Cette ville «échappera au cœur destructeur du cyclone», prévoient les météorologues, qui anticipent par ailleurs des vents pouvant atteindre 270 kilomètres par heure.

Zelia devrait s'affaiblir, mais

Zelia, rétrogradé en catégorie 4 sur une échelle de 5, «va maintenant suivre une trajectoire» sur la terre ferme et vers le sud et s'affaiblir, ajoutent-ils. Le bureau a toutefois mis en garde des localités côtières contre l'éventualité d'une «dangereuse marée de tempête» dans les prochaines heures. «Les marées risquent de dépasser de manière significative le niveau normal de la marée haute, avec des vagues pouvant causer des dégâts et de dangereuses inondations dans certaines zones de basse altitude proches du littoral», indique-t-il.

La région d'Australie-Occidentale possède d'importants gisements de minerai de fer, de cuivre et d'or, et abrite certaines des plus grandes exploitations minières d'Australie. Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto a déclaré que ses navires et ses trains avaient été évacués de ports de la région. «Il est trop tôt pour dire combien de temps les opérations portuaires et ferroviaires seront suspendues et quel en sera l'impact», a déclaré le groupe dans un communiqué jeudi.