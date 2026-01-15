DE
Un incendie se déclenche
«Une énorme explosion» retentit à Utrecht aux Pays-Bas

Jeudi, une énorme explosion suivie d'un incendie a frappé le centre d'Utrecht, faisant un blessé. Les secours sont sur place, et les autorités enquêtent sur les circonstances.
Publié: 17:13 heures
Une énorme explosion suivie d'un incendie a frappé le centre d'Utrecht, aux Pays-Bas.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Une «énorme explosion» a retenti jeudi dans le centre d'Utrecht (centre-ouest des Pays-Bas), déclenchant un important incendie et faisant au moins un blessé, ont indiqué les autorités. Il y a eu une «énorme explosion», a déclaré un porte-parole des pompiers, cité par l'agence de presse locale ANP.

Les causes de l'explosion et l'éventualité d'autres victimes restent inconnues. Les autorités ont demandé à la population d'éviter le secteur, tandis que les secours se rendaient sur place. 

