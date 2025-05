Quelque 84 personnes sont tombées à l'eau quand les deux bateaux ont chaviré sur une rivière à Qianxi. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Le naufrage de deux bateaux transportant des touristes sur une rivière du sud-ouest de la Chine a fait neuf morts et 70 blessés, selon un bilan communiqué dimanche par l’agence officielle Xinhua. Quelque 84 personnes sont tombées à l'eau quand les deux bateaux ont chaviré sur une rivière à Qianxi, dans la province du Guizhou, a précisé Xinhua en citant les autorités locales.

Dimanche soir, les secours restaient à la recherche de 14 personnes. Le président chinois Xi Jinping a appelé à déployer «tous les efforts» pour trouver les disparus et soigner les blessés, a ajouté Xinhua. Xi Jinping a également «souligné l'importance de renforcer les mesures de sécurité dans les attractions touristiques» et autres «grands lieux publics», a indiqué l'agence.

Lundi matin, les médias officiels chinois ont fait état de neuf morts, 70 blessés hospitalisés et quatre personnes saines et sauves. Une personne reste portée disparue. Le vice-premier ministre Zhang Guoqing a été envoyé sur place pour superviser les opérations de sauvetage. Cet accident survient un peu plus de deux mois après la mort de onze personnes, dans la province du Hunan (centre), dans la collision entre un bateau transportant des passagers et un autre spécialisé dans le nettoyage de traces d'hydrocarbure.