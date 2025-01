L'arrivée de Trump est une «opportunité» pour l'UE, juge Friedrich Merz

Trump revient: le leader allemand de la CDU, Friedrich Merz y voit une «opportunité» pour l'Europe. Il appelle à une augmentation des dépenses de défense et à l'unité européenne en vue de la nouvelle présidence américaine.

«Il pense ce qu'il dit et il fait ce qu'il dit»

Friedrich Merz est largement en tête des sondages avant les législatives anticipées en Allemagne du 23 février. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le retour au pouvoir de Donald Trump, une personnalité «très prévisible», apportera de la «clarté» dans les relations entre Américains et Européens et offre à ces derniers l'«opportunité» d'accélérer leurs efforts communs, notamment militaires, a estimé samedi Friedrich Merz, favori pour devenir le prochain chancelier allemand.

«Il pense ce qu'il dit et il fait ce qu'il dit»

«Trump est très prévisible: il pense ce qu'il dit et il fait ce qu'il dit», a estimé le chef des conservateurs de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) lors d'une conférence de presse clôturant un séminaire du Parti populaire européen (PPE) à Berlin. «A cet égard, nous pouvons nous préparer au fait qu'il y aura beaucoup plus de clarté dès l'investiture du républicain lundi», a-t-il ajouté.

Sur le plan militaire, Donald Trump veut voir les Etats membres de l'Otan accroître leurs dépenses de défense à 5% du PIB, alors que l'Allemagne vient pour la première fois d'atteindre la barre des 2%.

Trump: accélérateur de processus

«Trump accélère un processus que nous aurions dû faire de toute façon en Europe et à cet égard, c'est aussi une opportunité» pour mener à bien le «débat sur les dépenses de défense», a encore dit Friedrich Merz, largement en tête des sondages avant les législatives anticipées en Allemagne du 23 février.

L'actuel ministre allemand de la Défense, le social-démocrate Boris Pistorius, s'est positionné samedi en faveur d'un budget de défense «plutôt» à hauteur de 3% du PIB. Friedrich Merz, qui appelle dans ses discours à plus d'intégration européenne, espère que «ce qui se passera à Washington lundi accélérera nos efforts».

Selon le candidat à la chancellerie, «il n'y a aucune raison de se tourner avec peur lundi vers Washington: (...) nous avons plus d'habitants en Europe que les Etats-Unis et le Canada réunis. Si nous sommes unis, (...) nous pouvons réaliser quelque chose», notamment en matière de défense, a-t-il souligné.

Bientôt la fin du conflit en Ukraine?

Donald Trump, qui a maintes fois promis de mettre rapidement un terme à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a affirmé la semaine dernière qu'il était en train de préparer une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine pour «en finir» avec ce conflit.

«Le plus important est que nous parvenions à la paix en Ukraine le plus rapidement possible, mais cette paix ne doit pas être conclue dans le dos de l'Ukraine ni dans celui des Européens», a dit Friedrich Merz.