Un Suisse ivre sème le chaos et oblige l'avion à faire demi-tour

L'avion de la compagnie aérienne Ryanair était en route lundi de Valence en Espagne vers la ville italienne de Milan. Photo: IMAGO/NurPhoto 1/4

Daniel Macher

Lundi, un avion Ryanair reliant Valence à Milan a du faire demi-tour, 19 minutes après son décollage. La cause de cet imprévu? Un passager suisse, manifestement ivre et turbulent. Lorsque l'appareil se pose peu après 14 heures le trublion, visiblement bien imbibé, n'a pas pu opposer de résistance. La Guardia Civil a arrêté sans problème ce voyageur qui s'était montré récalcitrant quelques heures plus tôt. Mais que s'est-il passé?

Peu après le décollage, le Suisse aurait allumé une cigarette et soufflé la fumée au visage des autres passagers. Ni les plaintes des passagers présents, ni les injonctions du personnel de cabine n'ont pu convaincre l'invité incommode d'éteindre sa cigarette. A la place, le Suisse a continué à faire la fête. Mais lorsqu'il a commencé à crier, l'équipage a cessé de s'amuser.

Dix-neuf minutes après le décollage, l'équipage aurait informé les contrôleurs aériens de l'aéroport de Valence qu'ils devaient rentrer en raison de ce passager problématique. Sur place, la police a reçu l'ordre d'arrêter l'homme dès l'atterrissage.

Près de 4700 francs d'amende

Selon l'autorité de sécurité aérienne (AESA), les passagers qui ne respectent pas les règles à bord d'un avion sont passibles d'une amende de 5000 euros (près de 4700 francs). Dans le cas du Suisse, il devra probablement s'affranchir de cette somme, car l'avion a dû interrompre sa route et faire demi-tour.

Après avoir été arrêté par la Guardia Civil puis remis à la Policia Nacional, le passager a finalement été relâché. L'avion de Ryanair a ensuite pu repartir en direction de Milan.