L'actrice américaine Eva Marie Saint est décédée mardi à Los Angeles à 102 ans. Elle a marqué le cinéma hollywoodien avec «Sur les quais» et «La mort aux trousses».

La légende hollywoodienne Eva Marie Saint s'envole à 102 ans

La légende hollywoodienne Eva Marie Saint s'envole à 102 ans

Figure du cinéma des années 50

AFP Agence France-Presse

L'actrice américaine Eva Marie Saint, qui a marqué le cinéma hollywoodien des années 50 avec ses rôles dans «Sur les quais» d'Elia Kazan et «La mort aux trousses» d'Alfred Hitchcock, est décédée mardi à l'âge de 102 ans, a annoncé son agent.

La comédienne oscarisée, dont la carrière au cinéma, à la télévision et au théâtre a duré plus de 70 ans, est morte «de causes naturelles, entourée de sa famille et de ses proches (...) à son domicile de Los Angeles», a-t-il expliqué dans un communiqué.

Eva Marie Saint avait remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin en 1955 dès ses débuts au cinéma, en incarnant la partenaire romantique de Marlon Brando dans «Sur les quais».