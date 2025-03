Méfiez-vous des coupe-faim à base de Garcinia!

Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

«Réduire le stockage des graisses» ou «la sensation de faim»: les promesses des «coupe-faim» à base de la plante Garcinia cambogia masquent des effets indésirables graves, hépatites aiguës, atteintes psychiatriques, cardiaques et musculaires, relevés dans de nombreux pays, avertissent les autorités de santé françaises.

Après avoir analysé un cas mortel d'hépatite aigüe en France et de nombreux cas d'effets sévères signalés sur le territoire et dans d'autres pays (Espagne, Italie, Etats-Unis, Canada Corée...), y compris chez des personnes dépourvues de tout antécédent médical, l'Anses «déconseille fortement à l'ensemble de la population» de consommer cette plante, dans un avis publié mercredi.

Bien qu'interdite dans les médicaments depuis 2012 en France, la plante Garcinia cambogia ou Tamarinier de Malabar continue d'être proposée dans quelque 340 compléments alimentaires destinés à la perte de poids. Or, entre 2009 et mars 2024, 38 cas d'effets indésirables ont été signalés dans le pays: des atteintes hépatiques, psychiatriques ou digestives (pancréatites), cardiaques et musculaires.

Effets sévères

Ces effets peuvent se manifester chez des personnes ayant des antécédents de troubles psychiatriques, de pancréatite ou d'hépatite, ou encore souffrant de diabète, d'obésité ou d'hypertension, détaille l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ils peuvent aussi toucher des personnes prenant des antidépresseurs, des traitements antirétroviraux ou des médicaments connus pour affecter la fonction hépatique.

Toutefois, des effets sévères – pouvant être accrus par des interactions médicamenteuses – ont aussi été signalés chez des consommateurs sans antécédent médical, souligne l'agence sanitaire.

A l'heure actuelle, le règlement européen ne s'oppose pas à l'utilisation des allégations -"contrôle du poids», «réduction du stockage des graisses» et «de la sensation de faim», «contrôle de la glycémie et du taux de cholestérol»... mises en avant par les fabricants de ces produits. Celles-ci sont en cours d'examen par l'Agence européenne de sécurité des aliments (Efsa).

Substances interdites

L'Efsa mène aussi une évaluation des risques associés à l'ingestion d'acide hydroxycitrique, présent dans le fruit de la plante Garcinia cambogia, auxquelles des propriétés amaigrissantes sont attribuées. Cette évaluation pourrait amener l'Efsa à restreindre voire interdire cette substance.

L'agence française espère que des listes précisant les plantes autorisées dans les compléments alimentaires, ainsi que les restrictions et avertissements encadrant leur utilisation, verront le jour en Europe. Elle rappelle que «la perte de poids sans indication médicale comporte des risques, surtout quand la personne adopte des pratiques alimentaires déséquilibrées et peu diversifiées».