Trump assure être proche d'un accord avec Harvard

Donald Trump a affirmé mardi que son administration était proche d'un accord financier avec Harvard, cible numéro 1 de sa croisade contre le monde universitaire, au terme duquel l'établissement s'engagerait à verser 500 millions de dollars.

«Nous sommes en train de nous approcher" d'un accord, a déclaré le président américain, qui s'exprimait depuis la Maison Blanche. «Ils payeraient environ 500 millions de dollars», a-t-il ajouté. Interrogée sur ces déclarations, la plus ancienne des universités américaines n'avait pas répondu dans la soirée.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier dernier, Donald Trump accuse Harvard de servir de vivier à l'idéologie «woke», un terme souvent détourné par les conservateurs pour qualifier de manière péjorative des idées progressistes en faveur des femmes et des minorités.

Source: AFP