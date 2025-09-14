Le Qatar exhorte la communauté internationale à sanctionner Israël
Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a fait une déclaration choc dimanche auprès de la communauté internationale: «Le temps est venu pour la communauté internationale de cesser le deux poids deux mesures et de punir Israël pour tous les crimes qu'il a commis.»
«Israël doit savoir que la guerre d'extermination en cours à laquelle notre peuple palestinien frère est soumis, et dont l'objectif est de les expulser de leur territoire, ne fonctionnera pas», a-t-il ajouté en référence à la guerre dans la bande de Gaza.
Il s'exprimait à la veille d'une réunion dans la capitale qatarie de dirigeants arabes et musulmans visant à condamner les frappes israéliennes ayant visé la semaine dernière des dirigeants du Hamas à Doha.
Source: AFP
Netanyahu affirme que l'alliance Israël-USA n'a «jamais été aussi forte» que sous la direction de Trump et Rubio
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche lors d'une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio que cette visite «montre la force de l'alliance israélo-américaine. Elle est aussi forte, aussi durable que les pierres du mur des Lamentations que nous venons de toucher». Il était accompagné de l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee.
Netanyahu a qualifié le chef de la diplomatie américaine de «véritable ami d'Israël», ajoutant que «sous la direction de Trump et Rubio, l'alliance (entre les deux pays) n'a jamais été aussi forte».
Cette visite intervient alors que le président américain Donald Trump s'est dit contrarié par la frappe israélienne ayant visé mardi des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas au Qatar, autre allié des Etats-Unis.
Source: AFP
Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a entamé dimanche une visite en Israël, après avoir exprimé le soutien inébranlable des Etats-Unis à son allié dans sa guerre contre le Hamas malgré une frappe israélienne au Qatar.
Cette visite intervient alors que le président américain Donald Trump s'est montré contrarié par l'attaque israélienne de mardi, qui visait des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas au Qatar, autre allié des Etats-Unis. Ce bombardement sans précédent a été mené contre un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, capitale du pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Cette attaque «ne va pas changer la nature de notre relation avec Israël, mais nous allons devoir en parler, (parler) de quel impact cela aura», a déclaré le chef de la diplomatie américaine à des journalistes avant son départ.
Selon le département d'Etat, le but de ce voyage de M. Rubio est d'assurer Israël du soutien des Etats-Unis, avant la reconnaissance prochaine par plusieurs pays d'un Etat palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU.
Benjamin Netanyahu affirme que "se débarrasser" des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi que l'élimination des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre à Gaza, après les récentes frappes aériennes israéliennes menées au Qatar.
«Les chefs terroristes du Hamas vivant au Qatar se moquent du sort des habitants de Gaza. Ils ont bloqué toutes les tentatives de cessez-le-feu afin de prolonger indéfiniment la guerre», a-t-il indiqué sur X. «Se débarrasser d'eux permettrait d'éliminer le principal obstacle à la libération de tous nos otages et à la fin de la guerre», a-t-il ajouté.
Rima Hassan rejoint la flottille partie pour Gaza
L'eurodéputée de La France insoumise Rima Hassan a annoncé samedi qu'elle rejoignait la flottille (Global Sumud Flotilla) chargée d'aide humanitaire, menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg, partie à la fin août de Barcelone en direction de Gaza. «Nos gouvernements sont responsables de la poursuite du génocide à Gaza», a affirmé sur le réseau X l'eurodéputée franco-palestinienne. En juin, elle avait déjà pris place à bord d'un voilier pour Gaza, qui avait été arraisonné par Israël.
«Ils se sont également illustrés par leur silence après les deux attaques de la Global Sumud Flotilla», a-t-elle ajouté. Cette flottille avait dénoncé mardi que l'un de ses bateaux avait été visée par un drone alors qu'il était ancré au large de Sidi Bou Saïd, près de Tunis. «Face à cette inaction, je rejoins cette initiative citoyenne qui est le plus grand convoi maritime humanitaire jamais réalisé», a affirmé la militante de la cause palestinienne, au centre de nombreuses controverses pour ses prises de positions sur le conflit au Proche-Orient.
Les navires de la Global Sumud Flotilla («sumud» signifie «résilience» en arabe) ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. Rima Hassan a rejoint le convoi dans le port tunisien de Bizerte.
Source: AFP
L'armée israélienne affirme que plus de 250'000 habitants ont quitté Gaza-ville
L'armée israélienne a affirmé samedi que plus de 250'000 habitants avaient quitté la ville de Gaza vers d'autres secteurs du territoire palestinien, après une intensification des bombardements et raids israéliens ces dernières semaines.
«Selon les estimations de l'armée, plus d'un quart du million d'habitants de la ville de Gaza l'ont quittée pour leur propre sécurité», a déclaré le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, sur X.
Source: AFP
L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté vendredi la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.
Alors qu'Israël fustige depuis près de deux ans l'incapacité de l'Assemblée – et du Conseil de sécurité – à condamner les attaques du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte adopté par 142 voix pour, 10 contre (dont Israël et les Etats-Unis) et 12 abstentions, condamne clairement le mouvement palestinien et réclame qu'il rende les armes.
Source: AFP
Paris veut accentuer la pression sur Israël
La France entend accentuer la pression sur le gouvernement israélien pour qu'il mette fin à la guerre à Gaza, a assuré vendredi le chef de la diplomatie française, espérant une inflexion de pays de l'Union européenne pour imposer des sanctions.
«Évidemment, nous voulons continuer d'accentuer la pression sur le gouvernement israélien, pas sur le peuple israélien avec lequel la France a des liens», a néanmoins précisé Jean-Noël Barrot sur France Inter. Il a souligné que des sanctions de l'Union européenne à l'encontre d'Israël n'avaient pu être prises faute d'unanimité, mais a noté une inflexion de la position.
L'Assemblée générale de l'ONU se prononce vendredi sur la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.
Source: AFP; Crédit photo: Imago
«Il n'y aura pas d'Etat palestinien, cet endroit nous appartient»
Le Premier ministre israélien a affirmé jeudi qu'il n'y aurait pas d'Etat palestinien, lors d'une cérémonie de signature d'un important projet de colonisation en Cisjordanie occupée. «Nous allons tenir notre promesse: il n'y aura pas d'Etat palestinien, cet endroit nous appartient», a déclaré Benjamin Netanyahu lors de l'événement organisé à Maalé Adoumim, une colonie israélienne située juste à l'est de Jérusalem.
Source: AFP
Attaque au Qatar: le Hamas accuse les Etats-Unis d'être «complices»
Le Hamas a accusé jeudi les Etats-Unis d'être «complices» des frappes israéliennes au Qatar contre des responsables du mouvement islamiste palestinien, estimant que l'attaque visait à torpiller les négociations pour une trêve à Gaza.
«Ce crime était (...) une mise à mort de l'ensemble du processus de négociation», a affirmé un responsable du Hamas, Fawzi Barhoum, dans une déclaration télévisée, au moment où se déroulaient les funérailles des six personnes tuées dans le raid. «Nous affirmons que l'administration américaine est pleinement complice de ce crime», a-t-il ajouté.
L'attaque sans précédent menée par Israël au Qatar mardi visait des responsables du Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, la capitale de ce pays du Golfe allié des Etats-Unis. Le Qatar a affirmé avoir été informé par Washington "10 minutes" après l'attaque, qui a suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump, pourtant allié d'Israël, qui a dit être "très mécontent".
L'administration Trump a affirmé n'avoir été notifiée qu'à la dernière minute «par l'armée américaine». «J'ai immédiatement demandé à l'émissaire spécial Steve Witkoff d'informer le Qatar de l'attaque imminente, ce qu'il a fait, mais malheureusement trop tard pour arrêter» les frappes, a-t-il dit.
Le Qatar accueille le bureau politique du Hamas depuis 2012, avec la bénédiction des Etats-Unis qui cherchaient alors à maintenir un canal de communication avec le groupe classé terroriste par la plupart des pays occidentaux.
Source: AFP
Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza
Le Hamas a affirmé jeudi que l'attaque israélienne contre les négociateurs du mouvement islamiste palestinien au Qatar visait à torpiller les pourparlers de trêve à Gaza, accusant les Etats-Unis d'en être «complices».
«Ce crime était (...) l'assassinat de l'ensemble du processus de négociation», a affirmé un responsable du Hamas, Fawzi Barhoum, dans une déclaration télévisée.
Source: AFP
Le Qatar exhorte la communauté internationale à sanctionner Israël
Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a fait une déclaration choc dimanche auprès de la communauté internationale: «Le temps est venu pour la communauté internationale de cesser le deux poids deux mesures et de punir Israël pour tous les crimes qu'il a commis.»
«Israël doit savoir que la guerre d'extermination en cours à laquelle notre peuple palestinien frère est soumis, et dont l'objectif est de les expulser de leur territoire, ne fonctionnera pas», a-t-il ajouté en référence à la guerre dans la bande de Gaza.
Il s'exprimait à la veille d'une réunion dans la capitale qatarie de dirigeants arabes et musulmans visant à condamner les frappes israéliennes ayant visé la semaine dernière des dirigeants du Hamas à Doha.
Source: AFP
Netanyahu affirme que l'alliance Israël-USA n'a «jamais été aussi forte» que sous la direction de Trump et Rubio
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche lors d'une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio que cette visite «montre la force de l'alliance israélo-américaine. Elle est aussi forte, aussi durable que les pierres du mur des Lamentations que nous venons de toucher». Il était accompagné de l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee.
Netanyahu a qualifié le chef de la diplomatie américaine de «véritable ami d'Israël», ajoutant que «sous la direction de Trump et Rubio, l'alliance (entre les deux pays) n'a jamais été aussi forte».
Cette visite intervient alors que le président américain Donald Trump s'est dit contrarié par la frappe israélienne ayant visé mardi des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas au Qatar, autre allié des Etats-Unis.
Source: AFP
Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a entamé dimanche une visite en Israël, après avoir exprimé le soutien inébranlable des Etats-Unis à son allié dans sa guerre contre le Hamas malgré une frappe israélienne au Qatar.
Cette visite intervient alors que le président américain Donald Trump s'est montré contrarié par l'attaque israélienne de mardi, qui visait des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas au Qatar, autre allié des Etats-Unis. Ce bombardement sans précédent a été mené contre un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, capitale du pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Cette attaque «ne va pas changer la nature de notre relation avec Israël, mais nous allons devoir en parler, (parler) de quel impact cela aura», a déclaré le chef de la diplomatie américaine à des journalistes avant son départ.
Selon le département d'Etat, le but de ce voyage de M. Rubio est d'assurer Israël du soutien des Etats-Unis, avant la reconnaissance prochaine par plusieurs pays d'un Etat palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU.
Benjamin Netanyahu affirme que "se débarrasser" des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi que l'élimination des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre à Gaza, après les récentes frappes aériennes israéliennes menées au Qatar.
«Les chefs terroristes du Hamas vivant au Qatar se moquent du sort des habitants de Gaza. Ils ont bloqué toutes les tentatives de cessez-le-feu afin de prolonger indéfiniment la guerre», a-t-il indiqué sur X. «Se débarrasser d'eux permettrait d'éliminer le principal obstacle à la libération de tous nos otages et à la fin de la guerre», a-t-il ajouté.
Rima Hassan rejoint la flottille partie pour Gaza
L'eurodéputée de La France insoumise Rima Hassan a annoncé samedi qu'elle rejoignait la flottille (Global Sumud Flotilla) chargée d'aide humanitaire, menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg, partie à la fin août de Barcelone en direction de Gaza. «Nos gouvernements sont responsables de la poursuite du génocide à Gaza», a affirmé sur le réseau X l'eurodéputée franco-palestinienne. En juin, elle avait déjà pris place à bord d'un voilier pour Gaza, qui avait été arraisonné par Israël.
«Ils se sont également illustrés par leur silence après les deux attaques de la Global Sumud Flotilla», a-t-elle ajouté. Cette flottille avait dénoncé mardi que l'un de ses bateaux avait été visée par un drone alors qu'il était ancré au large de Sidi Bou Saïd, près de Tunis. «Face à cette inaction, je rejoins cette initiative citoyenne qui est le plus grand convoi maritime humanitaire jamais réalisé», a affirmé la militante de la cause palestinienne, au centre de nombreuses controverses pour ses prises de positions sur le conflit au Proche-Orient.
Les navires de la Global Sumud Flotilla («sumud» signifie «résilience» en arabe) ont l'intention de rejoindre Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. Rima Hassan a rejoint le convoi dans le port tunisien de Bizerte.
Source: AFP
L'armée israélienne affirme que plus de 250'000 habitants ont quitté Gaza-ville
L'armée israélienne a affirmé samedi que plus de 250'000 habitants avaient quitté la ville de Gaza vers d'autres secteurs du territoire palestinien, après une intensification des bombardements et raids israéliens ces dernières semaines.
«Selon les estimations de l'armée, plus d'un quart du million d'habitants de la ville de Gaza l'ont quittée pour leur propre sécurité», a déclaré le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, sur X.
Source: AFP
L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté vendredi la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.
Alors qu'Israël fustige depuis près de deux ans l'incapacité de l'Assemblée – et du Conseil de sécurité – à condamner les attaques du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte adopté par 142 voix pour, 10 contre (dont Israël et les Etats-Unis) et 12 abstentions, condamne clairement le mouvement palestinien et réclame qu'il rende les armes.
Source: AFP
Paris veut accentuer la pression sur Israël
La France entend accentuer la pression sur le gouvernement israélien pour qu'il mette fin à la guerre à Gaza, a assuré vendredi le chef de la diplomatie française, espérant une inflexion de pays de l'Union européenne pour imposer des sanctions.
«Évidemment, nous voulons continuer d'accentuer la pression sur le gouvernement israélien, pas sur le peuple israélien avec lequel la France a des liens», a néanmoins précisé Jean-Noël Barrot sur France Inter. Il a souligné que des sanctions de l'Union européenne à l'encontre d'Israël n'avaient pu être prises faute d'unanimité, mais a noté une inflexion de la position.
L'Assemblée générale de l'ONU se prononce vendredi sur la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.
Source: AFP; Crédit photo: Imago
«Il n'y aura pas d'Etat palestinien, cet endroit nous appartient»
Le Premier ministre israélien a affirmé jeudi qu'il n'y aurait pas d'Etat palestinien, lors d'une cérémonie de signature d'un important projet de colonisation en Cisjordanie occupée. «Nous allons tenir notre promesse: il n'y aura pas d'Etat palestinien, cet endroit nous appartient», a déclaré Benjamin Netanyahu lors de l'événement organisé à Maalé Adoumim, une colonie israélienne située juste à l'est de Jérusalem.
Source: AFP
Attaque au Qatar: le Hamas accuse les Etats-Unis d'être «complices»
Le Hamas a accusé jeudi les Etats-Unis d'être «complices» des frappes israéliennes au Qatar contre des responsables du mouvement islamiste palestinien, estimant que l'attaque visait à torpiller les négociations pour une trêve à Gaza.
«Ce crime était (...) une mise à mort de l'ensemble du processus de négociation», a affirmé un responsable du Hamas, Fawzi Barhoum, dans une déclaration télévisée, au moment où se déroulaient les funérailles des six personnes tuées dans le raid. «Nous affirmons que l'administration américaine est pleinement complice de ce crime», a-t-il ajouté.
L'attaque sans précédent menée par Israël au Qatar mardi visait des responsables du Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, la capitale de ce pays du Golfe allié des Etats-Unis. Le Qatar a affirmé avoir été informé par Washington "10 minutes" après l'attaque, qui a suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump, pourtant allié d'Israël, qui a dit être "très mécontent".
L'administration Trump a affirmé n'avoir été notifiée qu'à la dernière minute «par l'armée américaine». «J'ai immédiatement demandé à l'émissaire spécial Steve Witkoff d'informer le Qatar de l'attaque imminente, ce qu'il a fait, mais malheureusement trop tard pour arrêter» les frappes, a-t-il dit.
Le Qatar accueille le bureau politique du Hamas depuis 2012, avec la bénédiction des Etats-Unis qui cherchaient alors à maintenir un canal de communication avec le groupe classé terroriste par la plupart des pays occidentaux.
Source: AFP
Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza
Le Hamas a affirmé jeudi que l'attaque israélienne contre les négociateurs du mouvement islamiste palestinien au Qatar visait à torpiller les pourparlers de trêve à Gaza, accusant les Etats-Unis d'en être «complices».
«Ce crime était (...) l'assassinat de l'ensemble du processus de négociation», a affirmé un responsable du Hamas, Fawzi Barhoum, dans une déclaration télévisée.
Source: AFP