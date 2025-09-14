il y a 37 minutes

Le Qatar exhorte la communauté internationale à sanctionner Israël

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a fait une déclaration choc dimanche auprès de la communauté internationale: «Le temps est venu pour la communauté internationale de cesser le deux poids deux mesures et de punir Israël pour tous les crimes qu'il a commis.»

«Israël doit savoir que la guerre d'extermination en cours à laquelle notre peuple palestinien frère est soumis, et dont l'objectif est de les expulser de leur territoire, ne fonctionnera pas», a-t-il ajouté en référence à la guerre dans la bande de Gaza.

Il s'exprimait à la veille d'une réunion dans la capitale qatarie de dirigeants arabes et musulmans visant à condamner les frappes israéliennes ayant visé la semaine dernière des dirigeants du Hamas à Doha.

Source: AFP