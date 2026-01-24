Zelensky sort des pourparlers optimiste

Le président ukrainien a indiqué samedi que de nouveaux pourparlers avec la Russie pourraient avoir lieu «potentiellement dès la semaine prochaine» après de premières discussions aux Emirats arabes unis qu'il a qualifié de «constructives».

«Beaucoup de choses ont été discutées et il est important que les discussions aient été constructives», a dit Volodymyr Zelensky sur X, ajoutant que «de nouvelles rencontres auront lieu potentiellement dès la semaine prochaine», alors que se sont achevés deux jours de discussions entre les délégations ukrainienne, russe et américaine à Abou Dhabi.

«Une atmosphère constructive»

De nouvelles rencontres entre Ukrainiens, Russes et Américains doivent avoir lieu la semaine prochaine à Abou Dhabi pour poursuivre les négociations tripartites sur le plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP.

Les rencontres entre les délégations ukrainienne, russe et américaine vendredi et samedi se sont déroulées «dans une atmosphère constructive et positive» à Abou Dhabi, selon un porte-parole du gouvernement des Emirats arabes unis, tandis qu'une source s'exprimant sous anonymat a confirmé que de nouveaux pourparlers sont prévus la semaine prochaine.

Source: AFP