L'ex-commandant Mahamat Saïd reconnu coupable par la CPI

Mahamat Saïd Abdel Kani a été reconnu coupable de torture, persécution et privations de liberté par la CPI pour des crimes commis en Centrafrique en 2013. L’ancien commandant rebelle a été acquitté de trois crimes de guerre.

AFP Agence France-Presse

La Cour pénale internationale a reconnu coupable mercredi un ancien commandant rebelle de la République centrafricaine de crimes contre l'humanité commis en 2013, alors que le pays sombrait dans la guerre civile.

La CPI a établi que Mahamat Saïd Abdel Kani, 56 ans, a supervisé des passages à tabac et des mauvais traitements lorsqu'il dirigeait l'Office central de répression du banditisme (OCRB), une unité spéciale de police. Vêtu d'un pull bleu et d'un jean, Mahamat Saïd Abdel Kani a secoué la tête à plusieurs reprises dans la salle d'audience alors que la juge présidente Miatta Maria Samba détaillait les crimes.

"Après avoir analysé les éléments de preuve produits au procès, les juges ont conclu que Mahamat Said était coupable au-delà de tout doute raisonnable des crimes d'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, de torture, de persécution et d'autres actes inhumains, constitutifs de crimes contre l'humanité", a déclaré la cour. La CPI prononcera la peine pour ces crimes à une date ultérieure. Par aiileurs, Mahamat Saïd Abdel Kani a été acquitté de trois chefs d'accusation de crimes de guerre.