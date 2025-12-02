Poutine et Witkoff discutent de «la ville magnifique» de Moscou

Dans une vidéo publiée par le Kremlin, on peut voir Steve Witkoff et Jared Kushner au Kremlin en compagnie de Vladimir Poutine. «Je suis ravi de vous voir», lance Poutine en accueillant ses invités

La conversation porte ensuite sur les curiosités de la capitale russe. Poutine vante les mérites de Moscou et Steve Witkoff semble également séduit. «C'est une ville magnifique», dit-il.

Repas et promenade

Avant leur rencontre avec Poutine, Steve Witkoff et Jared Kushner avaient dîné avec le négociateur de Poutine, Kirill Dmitriev, dans un restaurant Michelin à Moscou, comme le rapporte l'agence de presse russe Tass.

0:25 Rencontre avec Poutine: Steve Witkoff s'est baladé à Moscou

Des photos et des vidéos montrent ensuite les hommes lors d'une brève promenade dans les rues de Moscou. Peu de temps après, le gendre de Trump et l'envoyé spécial ont également été aperçus sur la Place Rouge.

Selon Axios, Steve Witkoff et Jared Kushner souhaitent rencontrer Zelensky après leurs discussions avec Poutine. Le lieu exact de cette rencontre n'est pas encore connu.