Le prince Harry en visite surprise à Kiev

10:58 heures

Le prince Harry en visite surprise en Ukraine

Le prince Harry effectue vendredi une visite surprise en Ukraine pour soutenir des soldats ukrainiens blessés lors de la guerre contre la Russie, a rapporté le journal britannique «The Guardian». Selon cette source, il est arrivé à Kiev à bord d'un train de nuit, tôt vendredi. Des photos diffusées par le Guardian le montrent accueilli à la descente de son wagon.

Sa visite en Ukraine coïncide avec celle de la nouvelle cheffe de la diplomatie britannique, Yvette Cooper, son premier voyage à l'étranger depuis sa nomination la semaine dernière.

Le prince Harry est en Ukraine avec une équipe de sa fondation, la Invictus Games Foundation, qu'il a créée pour soutenir des militaires blessés au combat. «Nous ne pouvons pas arrêter la guerre (en Ukraine), mais ce que nous pouvons faire, c'est faire tout ce que nous pouvons pour aider le rétablissement» des soldats blessés, a-t-il affirmé au «Guardian». Selon cette source, il doit rencontrer la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko et quelque 200 anciens combattants.

Harry, qui fêtera ses 41 ans lundi, a rencontré son père, le roi Charles III, pour la première fois depuis près de deux ans, lors d'une visite au Royaume-Uni en début de semaine. Ils sont en froid depuis des années, pour une série de griefs, alimentés par les critiques publiques du prince contre sa famille.

Source: AFP



