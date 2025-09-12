Le prince Harry en visite surprise à Kiev

Le prince Harry en visite surprise en Ukraine
Le prince Harry effectue vendredi une visite surprise en Ukraine pour soutenir des soldats ukrainiens blessés lors de la guerre contre la Russie, a rapporté le journal britannique «The Guardian». Selon cette source, il est arrivé à Kiev à bord d'un train de nuit, tôt vendredi. Des photos diffusées par le Guardian le montrent accueilli à la descente de son wagon.
Sa visite en Ukraine coïncide avec celle de la nouvelle cheffe de la diplomatie britannique, Yvette Cooper, son premier voyage à l'étranger depuis sa nomination la semaine dernière.
Le prince Harry est en Ukraine avec une équipe de sa fondation, la Invictus Games Foundation, qu'il a créée pour soutenir des militaires blessés au combat. «Nous ne pouvons pas arrêter la guerre (en Ukraine), mais ce que nous pouvons faire, c'est faire tout ce que nous pouvons pour aider le rétablissement» des soldats blessés, a-t-il affirmé au «Guardian». Selon cette source, il doit rencontrer la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko et quelque 200 anciens combattants.
Harry, qui fêtera ses 41 ans lundi, a rencontré son père, le roi Charles III, pour la première fois depuis près de deux ans, lors d'une visite au Royaume-Uni en début de semaine. Ils sont en froid depuis des années, pour une série de griefs, alimentés par les critiques publiques du prince contre sa famille.
L'intrusion de drones en Pologne n'est «pas une erreur», répond Varsovie à Trump
Varsovie a fermement récusé vendredi les déclarations du président américain Donald Trump laissant entendre que l'intrusion d'une vingtaine de drones russes cette semaine sur le territoire polonais aurait pu résulter d'une «erreur».
«Nous aussi préférerions que l'attaque de drones contre la Pologne soit une erreur. Mais ce n'en est pas une. Et nous le savons», a écrit sur son compte X, en anglais, le Premier ministre Donald Tusk.
Londres sanctionne des alliés de Moscou
Le Royaume-Uni a annoncé vendredi avoir sanctionné une centaine de fournisseurs militaires et de navires soupçonnés d'appartenir à la «flotte fantôme» russe, à l'occasion d'une visite à Kiev de la nouvelle cheffe de la diplomatie britannique. «Ces sanctions marquent une nouvelle étape dans les efforts du Royaume-Uni pour intensifier la pression économique» sur Vladimir Poutine, et «couper les flux financiers dont il a désespérément besoin pour financer cette guerre illégale», a déclaré Yvette Cooper, citée dans un communiqué.
La ministre des Affaires étrangères, qui doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a également dénoncé «le mépris total» du président russe pour le principe de souveraineté, après l'intrusion sans précédent d'une vingtaine de drones russes sur le territoire polonais. Cette intrusion est jugée délibérée par Varsovie et ses alliés mais récusée par Moscou.
Ces nouvelles sanctions visent une trentaine d'entités et individus «soutenant l'appareil de guerre russe en fournissant des équipements clés tels que des composants électroniques, des produits chimiques et des explosifs pour fabriquer des missiles ou autres systèmes d'armes», comme des drones, détaille le ministère.
Parmi elles, une société basée en Chine, avec deux copropriétaires russes, ou une société turque dirigée par un ressortissant azerbaïdjanais. 70 navires supplémentaires de la «flotte fantôme», utilisée par la Russie pour exporter son pétrole, ont également été sanctionnés. Quelque 500 de ces bateaux ont été sanctionnés par Londres depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.
Le Danemark investit plus de 7 milliards pour sa défense
Le Danemark va faire l'acquisition de huit systèmes de défense anti-aériens de longue et moyenne portée auprès de fabricants d'armement en France, en Italie, en Allemagne et en Norvège, a annoncé vendredi le ministère de la Défense. «Les coûts totaux liés aux acquisitions et à l'exploitation des systèmes de défense aérienne et antimissile terrestres sont estimés à 58 milliards de couronnes», soit 7,26 milliards de francs, a écrit le ministère dans un communiqué.
Pour le système à longue portée, le choix du Danemark s'est porté sur le SAMP/T, produit par la France et l'Italie tandis que pour les systèmes à moyenne portée, le choix se portera sur un ou plusieurs systèmes produit par la Norvège, l'Allemagne, et la France.
«La guerre en Ukraine démontre clairement la nécessité d'une défense aérienne terrestre moderne composée de plusieurs systèmes intégrés, fournissant plusieurs niveaux de protection de l'espace aérien», a noté le chef d'état-major des armées, Michael Hyldgaard, cité dans le communiqué.
Le Danemark avait mis hors service son système de défense aérienne Dehawk il y a une vingtaine d'années, après l'effondrement de l'Union soviétique qui avait entraîné une réorientation des ressources militaires du pays de la défense territoriale vers les opérations internationales. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le réarmement est une priorité du gouvernement de la sociale-démocrate Mette Frederiksen (photo).
Crédit photo: Getty
La Russie affirme avoir abattu 221 drones ukrainiens dans la nuit
La Russie a indiqué vendredi avoir abattu dans la nuit 221 drones ukrainiens, soit l'une des attaques les plus massives de l'armée de Kiev en trois ans et demi d'offensive russe.
Sur ces drones «interceptés et abattus» par la défense anti-aérienne russe, neuf l'ont été dans la région de Moscou et 28 dans la région où se situe la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg (nord-ouest), a indiqué le ministère de la Défense sur Telegram le jour où la Russie et le Bélarus lancent d'importantes manoeuvres militaires communes et deux jours après l'intrusion de drones russes en Pologne.
Macron mobilise 3 Rafale pour protéger l'espace aérien polonais
La France a décidé de mobiliser trois avions de chasse Rafale «pour contribuer à la protection de l'espace aérien polonais» ainsi que de l'Europe de l'Est avec l'Otan, après les «incursions de drones russes en Pologne», a annoncé jeudi Emmanuel Macron.
«Je m'y étais engagé hier auprès du Premier ministre polonais» Donald Tusk, a dit le président français sur le réseau X, précisant s'être aussi entretenu avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte et le Premier ministre britannique Keir Starmer. «Nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie», a-t-il assuré.
Moscou appelle la Pologne à rouvrir sa frontière avec le Bélarus
La Russie a appelé jeudi la Pologne à revoir sa décision de fermer sa frontière avec le Bélarus, une mesure annoncée mardi par Varsovie en réponse aux manoeuvres militaires communes russo-bélarusses prévues du 12 au 16 septembre. «Nous appelons Varsovie à réfléchir aux conséquences de telles mesures contreproductives et à reconsidérer la décision prise dans les plus brefs délais», a déclaré dans un communiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.
La Pologne a annoncé jeudi qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra à sa demande après l'intrusion de drones présumés russes sur son territoire. Varsovie veut «attirer l'attention du monde entier sur cette attaque sans précédent».
«A la demande de la Pologne, une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations unies sera convoquée au sujet de la violation de l'espace aérien polonais par la Russie», a indiqué le ministère polonais des Affaires étrangères sur X.
La Pologne entend ainsi «attirer l'attention du monde entier sur cette attaque sans précédent menée par des drones russes contre un pays membre non seulement de l'ONU, mais aussi de l'Union européenne et de l'OTAN», a déclaré le chef de la diplomatie polonaise Radoslaw Sikorski à la radio RMF FM.
Selon lui, l'intrusion n'est «pas seulement un test pour la Pologne, c'est un test pour toute l'OTAN et pas seulement militaire, mais aussi politique.»
Intrusion de drones en Pologne: la Chine appelle les parties au «dialogue»
Pékin a appelé jeudi au «dialogue» suite à l'intrusion dans la nuit de mardi à mercredi d'une vingtaine de drones présumés russes en Pologne.
«La Chine espère que toutes les parties concernées résoudront de façon appropriée leurs différends par le dialogue et la consultation», a indiqué lors d'un point presse régulier Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Zelensky regrette le «manque d'action» des Occidentaux
Le président ukrainien a regretté mercredi le «manque d'action» des dirigeants occidentaux après l'interception dans la nuit par la Pologne de drones russes présumés qui ont pénétré dans son espace aérien. «Les déclarations ont été nombreuses, mais jusqu'à présent, il y a un manque d'action», a déclaré Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne, estimant que «la Russie n'a pas reçu de réponse ferme (...), une réponse qui se traduirait par des mesures concrètes».
Trump note la «violation de l'espace aérien polonais» par la Russie dans un message énigmatique
Donald Trump a noté la «violation de l'espace aérien polonais» par la Russie dans un message énigmatique, au ton presque désinvolte, publié sur son réseau Truth Social mercredi.
«Qu'est-ce qui se passe avec la Russie qui viole l'espace aérien polonais avec des drones? C'est parti!» a écrit le président américain, dans sa première et succincte réaction depuis que l'Otan a aidé à intercepter des drones que les Occidentaux jugent délibérément envoyés dans la nuit par la Russie.
«Aucun doute» que l'intrusion des drones «n'était pas un fait accidentel»
Le ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré mercredi n'avoir «aucun doute» sur l'origine non accidentelle de l'intrusion d'une vingtaine de drones sur le territoire de ce pays membre de l'Otan et de l'UE.
«Nous n'avons aucun doute sur le fait que ce n'était pas accidentel», a déclaré Radoslaw Sikorski à la presse, dénonçant «un cas d'attaque sans précédent, non seulement sur le territoire de la Pologne, mais aussi sur celui de l'Otan et de l'Union européenne».
