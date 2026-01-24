La deuxième session de pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi est finie
La deuxième session de pourparlers à Abou Dhabi entre négociateurs russes, ukrainiens et américains s'est achevée samedi, a annoncé la porte-parole d'un négociateur de Kiev.
«Oui», a dit Diana Davitian, porte-parole du négociateur ukrainien Rustem Umerov, en réponse à une question demandant si la rencontre était terminée. Les agences de presse russes ont également indiqué que la délégation russe était de retour à son hôtel à Abou Dhabi.
«Une atmosphère positive»
De nouvelles rencontres entre Ukrainiens, Russes et Américains doivent avoir lieu la semaine prochaine à Abou Dhabi pour poursuivre les négociations tripartites sur le plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP.
Les rencontres entre les délégations ukrainienne, russe et américaine vendredi et samedi se sont déroulées «dans une atmosphère constructive et positive» à Abou Dhabi, selon un porte-parole du gouvernement des Emirats arabes unis, tandis qu'une source s'exprimant sous anonymat a confirmé que de nouveaux pourparlers sont prévus la semaine prochaine.
Source: AFP
«Plus important système antidrones en Europe» pour la Pologne
Le ministre polonais de la Défense a annoncé la signature prochaine d'un contrat visant à mettre en place dans ce pays membre de l'OTAN «le plus important système antidrones en Europe». La Pologne, qui est également membre de l'Union Européenne, est notamment frontalière de l'Ukraine, de la Russie et du Bélarus. Elle compte parmi les soutiens les plus fermes de Kiev face à l'invasion russe.
Varsovie, qui dépense déjà près de 5% de son PIB dans le renforcement de ses systèmes de défense, a estimé récemment qu'un «bouclier» antidrones à sa frontière orientale pourrait coûter environ deux milliards d'euros.
Différents types d'armements
Selon le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, le contrat entre Varsovie et un consortium international créé pour satisfaire «un besoin opérationnel urgent» devrait être signé d'ici fin janvier. «Les négociations entre l'Agence polonaise de l'armement et le consortium monté en vue de ce projet (...) sont déjà terminées», a déclaré le ministre au quotidien Gazeta Wyborcza, sans mentionner le montant de l'investissement.
Le nouveau système sera basé sur «différents types d'armements» livrés principalement par des fournisseurs locaux, mais en coopération avec des groupes étrangers, a ajouté le ministre. «L'an dernier j'avais signé déjà un contrat avec le groupe turc Anduril sur ce qu'on appelle 'protection électronique'» et le norvégien Konsberg «compte parmi les groupes avec lesquels nous parlons», a-t-il dit.
Source: AFP
Kiev dénonce le «cynisme» des frappes russes sur l'Ukraine en pleins pourparlers
Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a dénoncé samedi les frappes russes nocturnes qui ont fait au moins un mort en Ukraine, alors qu'une deuxième journée de pourparlers a lieu entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi.
«Avec cynisme, (Vladimir) Poutine a ordonné une frappe de missiles brutale et massive contre l'Ukraine au moment où des délégations se rencontrent à Abou Dhabi pour faire avancer le processus de paix mené par les Américains», a déclaré Andriï Sybiga sur X.
Source: AFP
Plusieurs villes ukrainiennes bombardées durant la nuit
D'importants bombardements russes sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi ont fait au moins un mort et 15 blessés à Kiev et Kharkiv, dans le nord-est, ont rapporté les autorités locales. Tout le territoire ukrainien s'est retrouvé pendant la nuit sous alerte aux frappes aériennes, les autorités militaires de la capitale avertissant notamment de la menace de drones et de missiles balistiques.
A Kiev, des dégâts ont été constatés dans cinq quartiers, provoquant des incendies et brisant les fenêtres d'une clinique privée ainsi que d'une maison d'habitation, selon le maire Vitali Klitschko.
«Un mort et quatre blessés ont été recensés. Trois blessés ont été hospitalisés», a-t-il précisé sur le réseau social Telegram, évoquant des perturbations dans les fournitures de chauffage et d'eau dans certains quartiers périphériques malgré des températures sous les -10 degrés Celsius.
A Kharkiv, le maire Igor Terekhov a fait état d'une attaque aux drones de fabrication iranienne Shahed endommageant plusieurs immeubles résidentiels ainsi qu'un hébergement pour déplacés, un hôpital et une maternité de cette grande ville proche de la frontière russe. «Il y a désormais 11 blessés recensés», a-t-il déclaré sur Telegram.
Source: AFP
La première session de pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi est finie
Les premiers pourparlers à Abou Dhabi entre négociateurs russes, ukrainiens et américains se sont terminés vendredi soir, a annoncé la présidence ukrainienne, avant de nouvelles discussions prévues samedi.
«Les négociations sont maintenant terminées pour aujourd'hui», a indiqué la présidence ukrainienne dans un message aux journalistes, sans fournir davantage de détails dans l'immédiat sur le résultat des entretiens.
Source: AFP
Début des pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi
Les pourparlers entre des délégations ukrainiennes, russes et américaines ont débuté vendredi à Abou Dhabi, a indiqué la diplomatie émiratie, au sujet de la la première rencontre tripartite pour évoquer le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans de conflit en Ukraine.
«Les discussions ont commencé aujourd'hui à Abou Dhabi et doivent se poursuivre sur deux jours», a précisé dans un communiqué le ministre émirati des Affaires étrangères Abdallah ben Zayed Al Nahyane.
Source: AFP
Ukrainiens privés de chauffage: l'UE va livrer des générateurs
L'Union européenne a annoncé vendredi la livraison en urgence de 447 générateurs électriques pour aider les Ukrainiens privés de chauffage et d'électricité, après d'incessantes frappes russes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine.
Ces générateurs, qui seront livrés depuis la Pologne, aideront à assurer l'alimentation électrique des hôpitaux, des abris et des services essentiels. Près d'un million d'Ukrainiens sont privés de chauffage ou d'électricité par des températures glaciales, en raison de ces frappes russes, a dénoncé la Commission européenne dans un communiqué.
L'UE a déjà envoyé près de 9500 générateurs à l'Ukraine, et transféré avant l'hiver une centrale thermique complète donnée par la Lituanie.
Source: AFP
Berlin doute que Moscou fasse des compromis sur l'Ukraine lors de la réunion d'Abou Dhabi
Le gouvernement allemand a affirmé vendredi douter que la Russie fasse des compromis pour régler le conflit en Ukraine lors des pourparlers prévus à Abou Dhabi entre responsables russes, ukrainiens et américains.
«Nous constatons qu'il subsiste d'importantes questions quant à la mesure dans laquelle la Russie est réellement disposée à renoncer à ses revendications maximalistes», a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Meyer, lors d'un point presse régulier à Berlin, avant de confirmer que les Européens n'avaient pas été conviés aux pourparlers mais que l'Allemagne notamment avait été consultée.
Source: AFP
Quatre morts en Ukraine, dont un enfant, dans une frappe russe de drones
Une frappe russe de drones jeudi soir dans l'est de l'Ukraine a fait quatre morts, dont un enfant, ont annoncé vendredi les autorités de la région de Donetsk. Ce bombardement a touché la localité de Tcherkaske, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Vadym Filachkine, sur Telegram.
Le bilan est de quatre morts et cinq blessés, a dit le responsable ukrainien, ajoutant que deux maisons avaient été endommagées. Selon le bureau du procureur de la région de Donetsk, la frappe, survenue jeudi vers 22H50 (20H50 GMT), a tué un homme de 32 ans, son fils de cinq ans, et deux de leurs voisins.
Les cinq blessés, dont la mère de l'enfant tué, souffrent de traumatismes dus à l'explosion et de brûlures.
Source: AFP
Les troupes ukrainiennes doivent quitter le Donbass, demande le Kremlin
Le Kremlin a exigé vendredi que les troupes ukrainiennes se retirent de l'est de l'Ukraine, estimant qu'il s'agissait d'une condition nécessaire pour trouver une issue au conflit, avant une réunion tripartite attendue entre Moscou, Kiev et Washington à Abou Dhabi.
«Les forces armées ukrainiennes doivent quitter le Donbass, elles doivent s'en retirer. C'est une condition très importante», a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «Sans règlement de la question territoriale (...) Il est inutile d'espèrer la conclusion d'un accord de long terme» a-t-il ajouté.
Source: AFP
Ukrainiens, Russes et Américains vont évoquer aux Emirats la «question clé» des territoires dans l'Est
La question «clé» du contrôle des territoires de l'est de l'Ukraine sera abordée par les délégations ukrainienne, russe et américaine lors de la réunion trilatérale prévue à partir de vendredi à Abou Dhabi, a déclaré Volodymyr Zelensky.
«La question du Donbass (ndlr: territoire dans l'est de l'Ukraine incluant les régions de Donetsk et Lougansk) est clé», a indiqué le président ukrainien, lors d'une conférence de presse en ligne, ajoutant que cette question serait discutée «à Abou Dhabi, aujourd'hui et demain».
Source: AFP